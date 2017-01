Santamaría rebutja parlar del referèndum amb Junqueras

La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, ha traslladat avui al vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, que el referèndum sobre la independència de Catalunya que reclama el Govern català "no es pot negociar" perquè això és competència del "poble espanyol".

"No podem negociar allò de què no podem disposar. És una qüestió que decideix el conjunt del poble espanyol. No tenim capacitat de decisió", ha subratllat la vicepresidenta als mitjans després de reunir-se durant dues hores amb Junqueras a la seu del departament d'Economia de la Generalitat a Barcelona.

Sáenz de Santamaría ha remarcat que en la democràcia espanyola, com passa en altres "democràcies europees", com l'alemanya o la italiana, el Govern no té "capacitat de decisió" per autoritzar la Generalitat a convocar un referèndum sobiranista.

En la seva reunió d'avui, Sáenz de Santamaría i Junqueras han constatat una vegada més que la qüestió del referèndum que el Govern s'ha compromès a organitzar com a molt tard al setembre del 2017 és un dels principals esculls que separa els dos governs.

El referèndum és un dels temes que ha posat sobre la taula Junqueras en la reunió d'avui, a més de la crisi del deute espanyol i l'esgotament de la guardiola de les pensions.

Després d'inaugurar aquest matí, amb la ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, la seu de l'Oficina Integral de la Seguretat Social a Reus (Baix Camp), Sáenz de Santamaría ha arribat cap a les 17.10 hores a la seu de la conselleria d'Economia de la Generalitat, que ha abandonat dues hores més tard.

Després d'exposar la seva valoració de la reunió davant els mitjans, Sáenz de Santamaría ha sortit cap a l'aeroport del Prat per agafar l'avió de tornada a Madrid.

La reunió, sol·licitada per Junqueras en una carta dirigida a Sáenz de Santamaría el passat 21 de novembre, arriba just una setmana abans que se celebri la conferència de presidents autonòmics, a la qual el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ja ha anunciat que no anirà.