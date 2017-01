Set anys de presó per a un catedràtic de Sevilla per abusar de tres professores

n Un jutjat va condemnar a set anys de presó un catedràtic de la Universitat de Sevilla per abusos sexuals i lesions psicològiques comesos contra dues professores ajudants i una becària. El condemnat, Santiago R.G., va ser degà de Ciències de l'Educació de la Universitat de Sevilla i ara imparteix classes a la Facultat d'Educació Física i Esport, mentre que les tres denunciants van deixar els seus llocs de treball per l'actitud del catedràtic.

El professor ha estat condemnat per tres delictes d'abusos sexuals i un de lesions, que s'haurien comès entre el 2006 i el 2010. També se li exigeix una indemnització de 60.000 euros per a dues de les víctimes -30.000 per a cada una- i de 50.000 euros per a la que va patir les lesions psicològiques.

La condemna, dictada per un Jutjat Penal i que es pot recórrer davant l'Audiència de Sevilla, recull que els abusos sexuals es van cometre en el marc de les relacions laborals com a professores de la Universitat. A més, s'aprecia un delicte de lesions psicològiques contra una de les dones afectades.

La decisió judicial estableix que la Universitat de Sevilla és responsable civil subsidiària perquè els abusos van ser dins de l'activitat de la institució docent.

Una de les denunciants va recordar que aquest procés ha estat «molt dur», tot afegint que la seva preocupació és poder exercir com a professora sense el risc de coincidir amb el condemnat, així com evitar que li passi el mateix a altres professores i alumnes.