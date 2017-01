Un 62% d´universitàries pateix o coneix algun cas de violència masclista

Un estudi de la Community of Research on Excellence for All (CREA) de Barcelona, publicat en la revista Violence Against Women, revela que el 62% dels universitaris a Espanya ha patit o coneix a algú que ha patit violència masclista en l'àmbit universitari.

Segons informa l'estudi, basat en dades recollides per 1.083 estudiants d'universitats d'Andalusia, Castella i Lleó, Catalunya, València, Múrcia i el País Basc, el 25% dels estudiants ha declarat que les agressions les han protagonitzat professors del centre on estudien, enfront d'un 16% que han indicat que l'agressor era desconegut.

A més, gairebé la meitat dels estudiants que han participat a l'estudi coneixien a algú que havia patit més d'un tipus de violència en el context universitari.

Els estudiants han reconegut que en la majoria de casos les víctimes assetjades eren noies (92%) i que el perfil de persones agressores responia en un 84% de casos a un home i en un 65% a un estudiant.

Les víctimes d'aquestes situacions han resultat ser en un 24% dels casos estudiants que porten menys de dos anys a la universitat.

Malgrat les xifres, i segons les dades recollides per CREA, el 91% de les víctimes va optar per no denunciar la situació, encara que el 66% sí que va explicar les agressions a algú del seu entorn.

El 92% dels estudiants que han participat a l'estudi han afirmat desconèixer si la universitat on estudiaven disposava d'un servei d'atenció als casos de violència masclista que sorgien en la institució, enfront d'un 69% que tenia dubtes sobre si la universitat recolzaria les víctimes.