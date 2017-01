Alemanya amenaça de retallar ajudes als països que no acceptin deportats

n Els ministres alemanys d'Interior, Thomas de Maizière, i Justícia, Heiko Maas, van acordar un conjunt de mesures antiterroristes que inclou «pressionar» amb l'ajuda al desenvolupament i els visats als països d'origen que no acceptin als seus nacionals que Alemanya vulgui deportar.

Els dos ministres van comparèixer davant els mitjans després de mantenir una reunió per estudiar les reformes legals que ha de desenvolupar el país després de l'atemptat registrat al desembre a Berlín, on van morir 12 persones atropellades per un camió que conduïa un tunisià al qual no s'havia pogut expulsar del país per manca de documentació.

Entre les mesures acordades s'inclou també la vigilància amb turmelleres electròniques de les persones considerades perilloses o potencials terroristes per les forces de seguretat i la presó preventiva prèvia a la seva expulsió per a aquests casos.

De Maizière va destacar que tots els ministres d'Interior de la Unió Europea s'han mostrat d'acord en vincular l'ajuda al desenvolupament amb el grau de cooperació dels països d'origen a l'hora d'acceptar els deportats.

Per altra banda, el Govern grec va anunciar que l'Armada va fer salpar el vaixell Lesbos des de la base naval de Salamina rumb a l'illa de Lesbos per donar refugi a 500 migrants del camp de Moria que afronten en condicions precàries l'onada de fred que viu el país. El vaixell porta a bord estufes i matalassos suficients per acollir aquesta quantitat refugiats.