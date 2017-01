Cifuentes qualifica de «millorable» el procés d´elecció de càrrecs al PP

n La presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, va assegurar que encara que és «molt interessant» la proposta del PP que els militants tinguin veu i vot en l'elecció del seu president, el PP de Madrid creu que «és millorable» i va reiterar que no qüestiona el lideratge de Mariano Rajoy. Cifuentes va explicar que aquest és l'objectiu de l'esmena presentada pel PP de Madrid, que els militants votin en segona volta, i que així ho defensaran al congrés estatal del PP previst entre els dies 10 i 12 de febrer amb la intenció de «millorar la proposta que ha fet la direcció».

Cifuentes, que presidirà aquest congrés, va afirmar que l'elecció directa del president del PP per part de la militància és quelcom que ella ja ha plantejat en moltes ocasions i que, en aquesta ocasió, una vegada que el PP de Madrid presenti l'esmena, s'espera que s'obri un «procés d'acostament i negociació».

La governant autonòmica va assenyalar que caldrà esperar per veure quin és el punt d'acord referent a això en el congrés, i que «si no s'arriba a ell tampoc passarà res». Però Cifuentes va advertir que «en cap cas es pot parlar de desafiaments o reptes» al president del partit, «a qui sempre he donat suport i donaré suport».

«Qui vulgui veure una altra cosa és pura elucubració o ganes de crear problemes; el meu únic objectiu, i el del PP de Madrid, és el d'avançar i millorar en un sistema que pensem que és bo», va advertir Cifuentes.

Per part seva, el vicesecretari d'Organització del PP, Fernando Martínez-Maíllo, va assenyalar que el partit estudiarà l'esmena de la gestora del PP de Madrid per a l'elecció directa del líder, però va advertir que la proposta que ell fa és la majoritària en el partit. Maíllo va recordar que el procés cap al congrés estatal, que se celebra al febrer, està encara en la fase de les propostes, i va recordar que la proposta que ell planteja, l'elecció en doble volta amb el vot primer de militants i després de compromissaris, ha estat «molt ben admesa i acceptada per la majoria».