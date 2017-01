Un doble atemptat dels talibans causa almenys 30 morts a l'Afganistan

n Els talibans van perpetrar un doble atemptat als voltants del Parlament de l'Afganistan que va causar 30 morts i 80 ferits, en el que suposa el primer gran atac de l'any a la capital del país. Un primer atacant suïcida va detonar les bombes que portava a la seva armilla a l'entrada de l'edifici Al-Haqqi, vinculat al Parlament i situat a dos quilòmetres de la seu principal, i un segon talibà va fer explotar un cotxe bomba poc després, va explicar el director d'Emergències del Ministeri afganès d'Interior, Homayoon Aini. La segona explosió es va produir quan diversos membres de les forces de seguretat s'havien reunit al lloc per ajudar les víctimes del primer atac, una tàctica utilitzada sovint pels insurgents per causar el major nombre de baixes possible. El doble atemptat es va produir a l'àrea de Dar-ul-Aman, on es troben el Parlament afganès i el Directori Nacional de Seguretat.