Els pares de la Nadia Nerea, «escandalitzats i ofesos»

Els pares de Nadia Nerea, investigats per una presumpta estafa en la recaptació de fons per a tractaments de la malaltia que pateix la menor, es troben "escandalitzats, ofesos i molestos" per les informacions difoses sobre la troballa de fotografies de contingut sexual de la menor en un pendrive propietat del seu progenitor. Així ho ha explicat l'advocat Alberto Martín, que exerceix la defensa del matrimoni format per Fernando Blanco i Margarita Grau.

"Ens hem vist sopresos (per les fotos)", ha reconegut Martín en declaracions a la cadena COPE, que ha assegurat haver tingut coneixement de la notícia a través dels mitjans de comunicació. "No hem vist ni els arxius ni les fotografies", ha indicat el lletrat que es personarà aquest dijous al jutjat per poder accedir a les mateixes.

L'advocat ha assegurat que els progenitors de Nadia neguen que hi hagi aquestes fotos. "Diuen que és fals, inconcebible i insisteixen que la nena ho és tot per a ells, que no han fet res que la perjudiqui, molt menys en l'àmbit sexual i sostenen que les úniques fotos que li han fet en l'àmbit personal ", ha afegit Martín.

Martín s'ha preguntat, així mateix, els motius pels quals s'ha fet pública ara l'existència d'aquestes fotografies i tot i que ha declinat valorar quin rumb prendria la defensa si es confirmessin les informacions ha admès que de ser així "seria una complicació evident" .

El magistrat de la Seu d'Urgell que investiga els pares de la menor Nadia ha trobat indicis de delictes de provocació i explotació sexual al pare, que està en presó preventiva per aquest cas. Ho ha conclòs pels arxius que li han lliurat aquest dimarts els Mossos d'Esquadra, i ha citat a declarar els dos pares aquest divendres, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat. Ha autoritzat el registre de 13 'pendrives', 7 targetes de memòria, 3 discos durs i altres terminals informàtics i ha acordat citar a declarar els dos investigats el divendres 13 de gener, Margarita Garau a les 10.00 ia Fernando Blanco --en presó provisional-- a les 11.00.

La Unitat Territorial d'Investigació del Pirineu Occidental de la policia catalana ha lliurat al jutge arxius el contingut pot ser constitutiu de "delictes d'elaboració i tinença de pornografia infantil, així com d'exhibicionisme i provocació sexual", segons el comunicat. El jutge considera que la troballa no és una simple sospita, sinó "la constància i evidència de clars indicis objectivats de participació de la persona investigada (el pare) en la comissió dels referits delictes de provocació sexual i explotació sexual".

Quadrant el puzle

Així mateix, Valentín Anadón, mosso d'Esquadra i portaveu de la Federació Professional de Seguretat Pública Catalana (SAP - FEPOL), ha admès també en declaracions a COPE que el cas de Nadia està "adquirint una sèrie de derivades insospitades" després del descobriment de fotografies.

Segons ha indicat s'estan trobant proves que "ajuden a quadrar el trencaclosques" i que sembla que "presenten nous tipus delictius". En la seva opinió, "és una cosa desagradable i lamentable", alhora que ha lloat l'esforç dels investigadors que s'han emprat de manera minuciosa a l'estar "un menor implicat". Segons ha explicat, la investigació aclarirà si es "tracta d'explotació infantil o un mer tema d'exhibicionisme. S'haurà de veure si el contingut de les imatges és explícit o si van intervenir tercers".

Ha demanat, però, que es respecti "el dret a la llibertat i la dignitat de la menor" fent especial èmfasi en el tractament que puguin fer els mitjans de comunicació.