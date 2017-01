Finalment, tot es va quedar en un gran ensurt, però el mal tràngol que va passar un veí del carrer Constantino Cabal ja no l'hi treu ningú. El passat 30 de desembre, vigília del Cap d'Any, l'home es va trobar amb dues lladres a l'interior de casa seva quan sortia de la dutxa, a les 17:20. L'afectat, que prefereix mantenir el seu nom en l'anonimat "per si de cas", ha accedit a explicar la seva història amb pèls i senyals.

Eren les 17:20 i l'home es trobava al bany. Segons la seva versió dels fets, va escoltar el timbre de la porta de casa. "Van trucar primer en una ocasió i després d'una petita estona, van tornar a fer-ho, però com jo era al bany i no arribava a temps no vaig fer cas", explica aquest veí d'Oviedo de 66 anys. Poc després, va sentir un altre soroll, aquest cop més intens. "Els meus veïns tenen fills petits i de vegades sento com pleguen el carret dels nens. Vaig pensar que era una cosa semblant, tot i que ja em vaig quedar una mica preocupat perquè la veritat és que va sonar bastant fort com per provenir d'una altra casa".

Cinc minuts més tard l'home va sortir del bany i gairebé pateix un infart. "Em vaig trobar amb una dona remenant els calaixos de la sala i una segona esperant-la al rebedor", explica. Llavors va començar a cridar "¡lladres!, lladres!" i ambdues van emprendre la fugida.

"Van baixar les escales a tota velocitat i fent molt de soroll, el que va provocar que el meu veí del primer també les veiés escapar". Un cop més calmat, el veí va poder comprovar que les dones havien rebentat el pany, encara que no van tenir temps d'endur-se res. "Em falta únicament un cavallet de plata que tenia, però la veritat és que no puc dir que hagin estat elles", assegura.

Qui no va tenir tanta sort va ser un altre veí de la seva mateixa planta que sí va patir l'acció de les lladres. "A ells els hi van robar diners i algunes joies pel mètode de la relliscada, ja que no eren a casa i no havien tancat la porta amb voltes de clau", assenyala l'home que se les va trobar a l'interior de casa seva. "Jo no vaig passar por. En aquests moments tens una descàrrega d'adrenalina i no penses en res. No vaig baixar corrent darrere d'elles perquè tenia por que haguessin vingut acompanyades per algun company i que em donessin un pal", explica l'afectat.

L'home assegura que les dues lladres tenien "entre 28 i 35 anys" i que anaven "elegantment vestides" en el moment en què se les va trobar. "Les vaig veure perfectament la cara i em vaig fixar en el seu aspecte. Ningú hauria dit mai que aquelles noies poguessin ser lladres", subratlla. "L'únic que trec de tot això és un sensació molt gran de desprotecció, però és normal que existeixi quan els jutges estan lligats de peus i mans per posar fi a aquestes coses. A aquesta gent se la deté i surten als dos dies", postil·la.