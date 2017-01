Errejón assegura que Iglesias «no sortirà derrotat en cap cas»

n El secretari polític de Podem, Íñigo Errejón, va assegurar que en la propera Assemblea Ciutadana no es tracta de discutir sobre «la tripulació del vaixell», ja que Pablo Iglesias «no sortirà derrotat en cap cas», sinó de decidir «cap a on cal desplegar les veles» i el «rumb» a seguir. D'aquesta manera, Errejón va advocar per no encarar el procés de renovació que emprendrà Podem en el seu congrés de febrer com un duel «com en les pel·lícules de l'oest».

«Pablo no sortirà derrotat en cap cas», va reiterar, després d'insistir que no es tracta de decidir qui es posa al capdavant i advertir del risc que l'estratègia de «qui es mou no surt a la foto» acabi convertint una organització en una «fàbrica de mediocres».

Amb la premissa que la posició d'Iglesias «no està en discussió», va defensar que Podem «no pot seguir sent l'expressió d'una o dues persones» i va instar a allunyar-se de la lògica del «plebiscit, del tot o res o de l'amb mi o contra mi». Segons la seva opinió, Podem ha entrat en una fase de «maduració».