Un jutge d'Alacant insta la Generalitat catalana a traduir un text al castellà

n El Jutjat Contenciós Administratiu 3 d'Alacant ha requerit a la Generalitat de Catalunya perquè tradueixi al castellà un escrit redactat en català amb l'argument que aquesta llengua no és cooficial ni gaudeix de reconeixement legal a la Comunitat Valenciana. Així s'estableix en un acte datat el passat 5 de gener. El magistrat José María Magán havia demanat a la Generalitat que es pronunciés sobre la seva competència territorial per tramitar un procediment en què aquesta administració consta com a part demandada. El Govern català va remetre al jutjat el passat 23 de desembre un escrit en el qual exposava la seva postura, però el magistrat l'ha rebutjat perquè està redactat en català i ha emplaçat l'administració a traduir-lo al castellà. La resolució exposa que no pot donar per vàlid el document «en no existir reconeixement legal ni ser admesa la llengua catalana com a cooficial».