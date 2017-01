L´espionatge d´EUA alerta que Rússia fa xantatge a Trump

El Kremlin podria tenir informació comprometedora sobre la vida privada i financera del president electe d'Estats Units, Donald Trump, segons un informe no contrastat que està en mans de les agències nord-americanes d'intel·ligència, tal com han informat diversos mitjans locals.



Després de la publicació de l'informe per part del portal BuzzFeed News i de diversos articles en mitjans com la CNN, el The Washington Post o el The New York Times, Trump ha dit a través del seu compte de Twitter que es tracta d'una "notícia falsa" producte d'una "total caça de bruixes política".



FAKE NEWS - A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT! „ Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de gener de 2017

Els directors de les principals agències d'intel·ligència, en el marc de les reunions celebrades la setmana passada per abordar la suposada intromissió russa als comicis presidencials del passat 8 de novembre.La part de l'informe que al·ludeix a la informació compromesa que el Kremlin tindria sobre Trump va ser elaborada per un ex agent de la intel·ligència britànica i. La informació comprometedora seria "suficient" per "fer xantatge" al president electe, segons explica aquest ex agent al que les agències nord-americanes donen credibilitat. La informació en mans del Kremlin inclouria proves recollides i incitades pels serveis d'intel·ligència russos sobre una suposada "perversió sexual" de Trump en una suite d'un hotel de Moscou.Segons el document,perquè orinessin mentre ell mirava des del matalàs de la mateixa suite presidencial de l'Hotel Ritz Carlton en la qual s'havien allotjat el president Obama i la primera dama, Michelle Obama, durant una visita a Moscou.L'informe també recull queque es jugarà a Rússia al 2018, encara que el president electe els hauria rebutjat.El que sí haurien acceptat tant Trump com els seus assessors va ser, que la intel·ligència russa hauria obtingut a través d'atacs informàtics. L'informe apunta a un col·laborador de Trump, Michael Cohen, com l'home que s'hauria reunit a Praga amb oficials russos per concretar l'intercanvi d'informació.Després de l'aparició de l'informe, Trump ha reaccionat ràpidament amb el següent missatge a Twitter, escrit en majúscules: "Notícies falses, una total caça de bruixes política!". Cohen, també a Twitter, ha publicat una fotografia del seu passaport amb el missatge "" i l'etiqueta "notícies falses".La suposada ingerència russa als passats comicis de la Casa Blanca ha monopolitzat el debat polític de les últimes setmanes als Estats Units. Abans de finalitzar el 2016,contra organismes d'espionatge, individus i empreses de seguretat informàtica, a més de l'expulsió de 35 diplomàtics del país.Trump, per la seva banda,i ha arribat a insinuar que estaven "construint el cas".