Les nenes musulmanes hauran d'anar a classes de natació mixtes

n El Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg ha donat la raó a Suïssa, l'administració de la qual havia estat demandada per un matrimoni turc-suís que pretenia que les seves filles no rebessin classes de natació en grups mixtes a l'escola en nom de les seves conviccions religioses. La Cort accepta que es tracta d'una «ingerència en la llibertat de religió» justificada pel «dret dels infants a rebre una escolarització completa, permetent una integració social correcta segons la moral i els costums locals» que preval sobre la voluntat dels pares.

La parella, de religió musulmana, resident en una localitat al nord-oest de Suïssa, havia estat multada amb 1.300 euros per negar-se que les seves filles acudissin als cursos de natació dins l'horari escolar. Els pares van acudir a Estrasburg al·legant que la seva llibertat religiosa estava sent violada.

Multa «proporcionada»

La decisió, que el matrimoni podrà recórrer en els propers tres mesos, considera que la multa és «proporcionada» i que es justifica en la defensa de l'assistència a unes classes que van en el propi interès de l'infant i que busquen una bona socialització i integració segons els usos i costums locals. En aquest cas, els poders públics suïssos han complert la tasca de «protegir els alumnes estrangers contra mostres d'exclusió social».

Els jutges van assenyalar el lloc «particular que l'escola ocupa en el procés d'integració social, especialment per als nens d'origen estranger». «L'interès de l'ensenyament de la natació no es limita a aprendre a nedar, sinó que resideix en el fet de practicar aquesta activitat en comú amb la resta d'alumnes, al marge de l'origen dels nens o de les conviccions religioses o filosòfiques de seus pares», detallava el comunicat de la institució europea, que assenyala també els beneficis per a la salut dels nens que suposa la pràctica de l'activitat física.

El tribunal ha tingut igualment en compte que l'escola, el reglament de la qual únicament permet exempcions per raons religioses a partir de la pubertat, havia ofert als pares que les nenes utilitzessin burquini davant la presència de nens.

La sentència recorda que els estats gaudeixen d'un marge d'apreciació considerable pel que fa a la relació entre l'Estat i la religió, així com l'espai donat a la religió dins la societat, «més encara quan aquest tipus de qüestions es plantegen en el pla de l'educació i la instrucció pública».