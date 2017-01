El nou fiscal general dels EUA avança que dirà «no» a Trump si s'excedeix

nEl senador republicà Jeff Sessions, nominat pel president electe dels EUA, Donald Trump, per ser el seu fiscal general, es va comprometre davant un comitè del Senat a exercir un paper de contrapès en aquest futur Govern i a dir «no» al milionari novaiorquès «si s'excedeix» en el seu poder. Sessions va fer aquestes declaracions en la primera de les seves audiències al comitè judicial del Senat, destinada a avaluar la seva designació com a fiscal general del futur Govern de Trump i que va ser interrompuda en diverses ocasions per manifestants que van cridar «No a Trump, no a uns EUA feixistes, no al Ku Klux Klan».

Senador per l'estat d'Alabama durant 20 anys i conegut per les seves dures postures en immigració, Sessions va defensar la independència de la Fiscalia general dels EUA i va considerar que qualsevol que exerceixi aquest càrrec ha d'estar «compromès a seguir la llei» i ser fidel a la Constitució del país.

En la seva declaració, Sessions va qualificar de «falses» algunes de les acusacions que s'han llançat contra ell, com que va perseguir els defensors dels drets civils dels afroamericans i va donar suport al grup racista Ku Klux Klan durant la seva etapa com a fiscal per al districte sud d'Alabama (1981-1993). «Rebutjo el Ku Klux Klan, el que representa i la seva odiosa ideologia», va assegurar Sessions, qui no es va referir en la seva declaració a les constants interrupcions dels manifestants.

El senador va considerar que l'arribada de milions d'immigrants als EUA fa disminuir els salaris dels nord-americans a causa de la seva mà d'obra més barata. «No crec que els nord-americans vulguin acabar amb la immigració, però crec que afecta els salaris», va dir Sessions. «Crec que en massa ocasions el Congrés ha estat complaent en donar suport a legislació que fa feliç els grans negocis, però que té un gran impacte en els salaris», va assenyalar el proper fiscal general.