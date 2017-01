Obama cedeix el testimoni del «canvi» als ciutadans en un comiat optimista i emotiu

El president dels EUA, Barack Obama, ha passat aquest dimecres a la matinada el testimoni del "canvi" que el va portar a la Casa Blanca a tots els ciutadans, als qui ha demanat ser els "guardians" de la democràcia i no donar-la per segura en un emotiu i optimista discurs de comiat que va tancar amb el seu famós lema "Sí, es pot".

"Els demano que creieu. No en la meva capacitat per aconseguir el canvi, sinó en la vostra", ha emfatitzat Obama en el seu missatge final al poble nord-americà, pronunciat al centre de convencions McCormick Place de Chicago davant unes 18.000 persones deu dies abans de cedir el poder al seu successor, el republicà Donald Trump.

"Vostès van ser el canvi. Vostès van respondre a les esperances de la gent, i gràcies a vostès, en gairebé cada mesura, Estats Units és un lloc millor i més fort que quan vam començar", ha insistit Obama. El mandatari ha recapitulat que, si fa vuit anys hagués promès que el país "deixaria enrere una gran recessió", obriria "un nou capítol amb el poble cubà, tancaria el programa nuclear de l'Iran", aconseguiria la legalitat del matrimoni homosexual i reformaria el sistema sanitari, li haurien dit que aspirava a "massa".

Malgrat dibuixar un panorama encoratjador, Obama ha advertit sobre algunes de les amenaces a la democràcia, entre elles que "no funcionarà sense la sensació que tots tenen oportunitats econòmiques". També ha admès que, malgrat el caràcter històric de la seva elecció com el primer president negre dels EUA, el racisme segueix viu al país i queda "més feina per fer" per eliminar els prejudicis contra les minories i els immigrants. "Després de la meva elecció, es va parlar molt d'un Estats Units post-racial. Aquesta visió, encara que ben intencionada, mai va ser realista. Perquè la raça segueix sent una força potent i sovint divisòria en la nostra societat", ha reconegut. Així que "hem d'esforçar-nos més, començant amb la premissa que cadascun dels nostres conciutadans estima aquest país tant com nosaltres", ha urgit Obama, encara que ha afegit que no és una tasca fàcil. "Per a molts de nosaltres, és més segur refugiar-nos en les nostres pròpies bombolles".

La seva recepta davant d'una societat on "el partidisme nu" i la "creixent estratificació econòmica i regional" van a l'alça és que tots acceptin "la responsabilitat de la ciutadania" i siguin "guardians" de la democràcia, no només quan hi hagi una elecció, sinó "durant tota la vida". "La nostra democràcia es veu amenaçada si la donem per feta", va dir Obama en subratllar que la Constitució no té "poder" per si sola, sinó que és "el poble" qui s'ho atorga amb la seva participació.

A deu dies que Trump assumeixi el poder, Obama s'ha compromès a garantir una transferència "pacífica", perquè el pròxim govern "pugui ajudar-nos a emprendre els molts desafiaments que encara enfrontem". Tot just ha esmentat el president electe en la seva intervenció, però Obama sí que ha advertit contra el "debilitament dels valors" que defineixen el país i ha sostingut de manera taxativa que rebutja la "discriminació" contra els musulmans nord-americans.

El discurs d'Obama tampoc ha tingut moltes al·lusions a la política exterior, tot i que el president ha presumit que cap organització terrorista estrangera ha aconseguit executar un atemptat al país en els seus vuit anys a la Casa Blanca, i ha assegurat que el grup gihadista Estat Islàmic (EI ) "serà destruït". "Ningú que amenaci els Estats Units estarà mai fora de perill", ha recalcat Obama.

Pel perill de l'EI i l'amenaça a l'hegemonia que suposen Rússia i Xina, Obama ha apel·lat als nord-americans a estar "vigilants, però no espantats".

"Rivals com Rússia o la Xina no poden superar la nostra influència a tot el món, tret que renunciem al que defensem i ens convertim en un altre país gran que abusa dels seus veïns més petits", ha comentat al respecte.

La part final del discurs va ser la més emotiva, amb agraïments d'Obama als simpatitzants demòcrates que es van mobilitzar des de la seva primera campanya, al seu personal i assessors, i sobretot a la seva família. Entre llàgrimes, ha dit de la seva dona, Michelle, que és la seva "millor amiga", que va assumir un paper com a primera dama "que no havia demanat" amb "gràcia, estil i bon humor", i que ha fet de la Casa Blanca " un lloc que pertany a tots ". També ha parlat amb orgull de les seves dues filles, Malia i Sasha, i del seu vicepresident, Joseph Biden, en qui ha guanyat "un germà", ha explicat que triar-lo com el seu número dos va ser la primera decisió que va prendre com a candidat demòcrata a la Casa Blanca en 2008 i "la millor".