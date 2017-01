Un policia queda ferit a Grècia en un tiroteig davant una seu del Pasok

n Un policia grec va resultar ferit en un atac quan es disposava a fer guàrdia al costat d'uns companys davant la seu del partit socialdemòcrata grec Pasok, al centre d'Atenes. L'atac va tenir lloc de matinada, en arribar l'autobús amb els policies que feien el torn de matí davant l'edifici. Un grup de persones va disparar tres vegades contra el vehicle policial, probablement amb un fusell d'assalt kalaixnikov. L'agent va ser ferit per fragments del parabrisa que li van caure a la cuixa i al ventre, i va ser traslladat a l'hospital militar d'Atenes, on roman hospitalitzat tot i que les seves ferides són lleus. L'atac va tenir lloc cinc dies després de la detenció de Pola Rupa, de 48 anys, una dirigent de l'organització de guerrilla urbana grega Lluita Revolucionària, que va estar activa en el període 2003-2014, durant el qual va cometre vint atemptats que no van causar víctimes mortals.