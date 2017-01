La Universitat de Sevilla aparta el catedràtic condemnat per abusos

nLa Universitat de Sevilla va acordar la suspensió, amb caràcter immediat, de tota l'activitat del catedràtic Santiago Romero, que ha estat condemnat a set anys i nou mesos per abusos sexuals contra tres professores quan era degà de Ciències de l'Educació. Entre les mesures cautelars acordades s'inclou la prohibició d'accedir a la Facultat de Ciències de l'Educació.

La Universitat va explicar que han suspès l'activitat del catedràtic una vegada que han rebut la sentència del Jutjat Penal número 2 de Sevilla. Després d'estudiar la sentència, de 72 folis, la Universitat ha decidit reobrir el procediment sancionador que va obrir contra el catedràtic, i que va estar paralitzat com a conseqüència de la instrucció del procediment.

A més, la Universitat de Sevilla va anunciar que el rector, Miguel Ángel Castro, oferirà avui una roda de premsa per parlar sobre el que ha passat amb el catedràtic condemnat.

El portaveu del Govern andalús, Miguel Ángel Vázquez, va assenyalar que la Universitat de Sevilla ha adoptat la decisió «correcta» i va felicitar la Justícia per la «contundència» en la sentència. «Estem d'enhorabona, i apostem per la tolerància zero respecte qualsevol tipus d'abús sobre la dona en l'àmbit públic o privat», va afirmar el portaveu del govern autonòmic, que va recordar que una vegada conclosa la via judicial, la Universitat ha tornat a obrir l'expedient administratiu per expulsar el catedràtic.

Per això, va considerar que si es produeix aquesta decisió és la «correcta», i el Govern andalús l'«aplaudeix» perquè en el cas de la violència contra les dones «la tolerància ha de ser zero».