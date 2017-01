Volkswagen pagarà 4.300 milions de dòlars als EUA pels motors trucats

n El fabricant d'automòbils Volkswagen (VW) va anunciar que està proper a un acord amb les autoritats nord-americanes per l'escàndol dels motors trucats que inclou multes per un valor total de 4.300 milions de dòlars. «Volkswagen AG confirma els rumors de mercat que va negociar un esborrany concret d'un acord amb les autoritats nord-americanes que conté multes penals i civils per una suma total de 4.300 milions de dòlars», va explicar l'empresa en un comunicat. El Govern dels EUA acusa l'empresa d'haver ordit una trama per enganyar les agències reguladores nord-americanes i els seus propis clients mitjançant el trucatge dels motors dièsel, fet que afecta prop de 600.000 automòbils als Estats Units.

Segons la multinacional alemanya, l'acord amb el Govern per tancar l'escàndol del trucatge dels motors per ocultar els seus nivells de contaminació inclou també mesures per «enfortir encara més» el control de les seves emissions, amb el nomenament d'un «monitor independent» per als propers tres anys. L'empresa va afirmar que l'acord suposarà l'admissió de culpabilitat d'algunes acusacions penals, sotmetre's a reformes i ser supervisada amb la finalitat de «liquidar certes investigacions criminals».