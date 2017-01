Així va irrompre a trets a un Mercadona un desequilibrat a Ourense

El subdelegat del Govern a Ourense, Roberto Castro, ha descartat avui que l'arrestat intentés cometre un atracament i, així mateix, també tota intenció de retenir els empleats o clients, ja que s'estudia que no actués en el seu "judici". Així, ha apuntat clarament en una conferència de premsa a Ourense al fet que probablement "no estava bé", i, de moment, prossegueixen les investigacions.

Conclòs el visionat de les càmeres del supermercat i les investigacions preliminars, el subdelegat ha comparegut davant els mitjans de comunicació per informar sobre l'incident ocorregut en el dia d'ahir al Mercadona del carrer Otero Pedrayo, que es va saldar sense ferits tot i l'alarma generada.

Actualment, totes les hipòtesis policials apunten que el detingut, un home de 35 anys de Bilbao, no pretenia cometre un atracament ni retenir els empleats ni tampoc als clients, en un moment de molta afluència, segons ha relatat Castro, qui ha destacat el fet que el succés acabés "sense greus conseqüències per a ningú" després de la "alarma" suscitada a la ciutat.

"Va començar a disparar una escopeta a l'establiment amb la consegüent preocupació, alarma i consternació de les persones que es trobaven allà dins", ha explicat el subdelegat, que ha descartat un altre tipus de motivacions polítiques o religioses, com es va estudiar en un primer moment arran de les declaracions d'algun testimoni.

Segons ha indicat, "tot sembla indicar que aquesta persona no està bé del cap", descartant així la possibilitat d'un "atracament habitual", després de sostenir que en aquest cas la forma d'actuar "hagués estat un altre", i fins i tot un intent de retenció de persones.

L'arrestat, que es troba en dependències policials i que passarà demà a disposició judicial, va irrompre ahir sobre les dues de la tarda a l'establiment d'As Lagoas amb l'arma de caça del seu pare, munició i gasolina; va efectuar sis trets i es va menjar dos plàtans, abans de deposar l'escopeta.

Amb aquest panorama, ha destacat el subdelegat el fet que no hi hagués ferits gràcies a la tasca tant de l'agent de la Policia Local que anava de paisà com per la cooperació de les forces de seguretat, el que "va contribuir al fet que el desenllaç fos reeixit ".

Ha afegit que l'home en cap moment va mostrar una actitud de penediment o d'estar contrariat després de la seva detenció sinó que aparenta l'estat d'una persona "que hagués comès una gesta extraordinària". A més, fonts policials han indicat a Efe que l'home encara no ha dit res acollint-se al seu dret a no declarar.

Un dia després del "moment tens" viscut ahir, el subdelegat ha elogiat "la professionalitat" dels agents policials a l'hora de reduir-lo i també en evitar que algú sortís lesionat.

Actualment, els investigadors prossegueixen amb les indagacions i ja han inspeccionat el seu domicili, mentre estudien la possibilitat de sol·licitar un informe psiquiàtric per conèixer l'estat de l'home a l'espera que passi a disposició judicial demà. En el dia d'ahir, una testimoni del que ha passat, Elena Álvarez, assegurava que inicialment va pensar que es tractava d ' "una broma" i que, en adonar, es va amagar en un magatzem.

A l'home se li atribueixen delictes relacionats amb robatori amb violència, tinença il·lícita d'armes, temptativa d'homicidi, atemptat a agents de l'autoritat, han informat a FAR fonts policials, que descriuen l'actitud del sospitós de "erràtica".

Després de l'ensurt viscut, el subdelegat ha remarcat que afortunadament tot quedi en "una anècdota", després d'assegurar que "el més important és que ningú hagi sortit lesionat".