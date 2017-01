Arxiven la indagació als titellaires de Madrid per incitació a l´odi

n El Jutjat d'Instrucció número 46 de Madrid va arxivar la investigació per possibles delictes d'incitació a l'odi als dos titellaires que van ser detinguts per l'obra satírica que van representar en les celebracions del Carnaval de Madrid l'any passat. El jutge José María Escribano, d'acord amb el criteri del fiscal, sosté que no està fonamentada la comissió del delicte i va acordar el sobreseïment provisional de les actuacions contra els titellaires Alfonso Lázaro i Raúl García. Aquesta denuncia que inicialment va presentar la regidora de Cultura de Madrid, Celia Mayer, va arribar als jutjats després que el jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno decidís arxivar la causa en relació amb el delicte d'enaltiment del terrorisme.

Inicialment, aquest mateix jutge, a instàncies de la Fiscalia, va arribar a dictar presó provisional per a tots dos per la representació de l'obra La bruja y don Cristóbal, en la qual van exhibir un cartell amb la inscripció «Gora Alka-ETA» i es van escenificar accions violentes. El jutge va canviar de parer sobre la comissió del delicte d'enaltiment del terrorisme després de rebre un nou d'informe de la Fiscalia, que concloïa que amb l'obra pretenien criticar els quatre poders que regeixen la societat espanyola.