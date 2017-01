Condemnen l'autor de la matança en una església dels EUA a pena de mort

n Dylann Roof, condemnat per matar al juny de 2015 nou feligresos afroamericans en una església de Charleston (sud dels EUA) durant una sessió d'estudi de la Bíblia, va ser sentenciat a la pena de mort per un jurat federal. Roof, de 22 d'anys, no ha donat mostres de penediment i en la seva declaració final va assegurar que «encara sento que havia de fer-ho». En un tribunal de Charleston, a l'estat de Carolina del Sud, la decisió del jurat federal format per 12 persones (nou negres i tres blancs) va ser unànime. El jurat ja va declarar culpable Roof el desembre passat dels 33 càrrecs en contra, dels quals 18 comporten la pena de mort, per l'atac comès el 17 de juny de 2015 a l'Església Africana Metodista Episcopal.

Roof, que va optar per representar-se a ell mateix durant part del judici, va ser formalment sentenciat a la pena capital pel jutge instructor del cas, Richard Gergel. Tot i que els advocats defensors van qualificar l'actitud de Roof de «delirant» i «anormal», el jutge Gergel va considerar que el jove té la competència mental i emocional per defensar-se a ell mateix. Durant el procés judicial, el jove va confessar els crims i va reconèixer que va triar atacar l'església de Charleston per ser una de les congregacions més antigues.