Un detingut a Olot relacionat amb el tràfic internacional d'armes de guerra

La policia espanyola ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic d'armes de guerra a nivell internacional. En total, els agents han confiscat 8.000 armes per a la seva venda a grups terroristes i delinqüència organitzada. Hi ha cinc detinguts, entre ells un a Olot i la resta a les localitats de Liendo (Cantàbria) i a Galdácano i Guetxo (Biscaia).

Els detinguts són quatre homes i una dona, tots de nacionalitat espanyola. L'operació té el seu origen en el seguiment que els investigadors van dur a terme de les armes que va utilitzar un terrorista en l'atemptat contra el museu jueu de Brussel·les al maig del 2014, en què van morir quatre persones pels trets d'un ciutadà de nacionalitat francesa i d'origen algerià.

L'activitat fonamental de l'organització consistia en l'adquisició de les armes a través de vies legalment establertes i posteriorment adquirir les peces necessàries per a la seva reactivació i posar-les en circulació de manera il·legal. Per no aixecar sospites davant la policia, aconseguien les armes a través d'una empresa legal dedicada a la venda de material esportiu, però que, no obstant, mancava de la llicència necessària per a la venda d'aquest tipus de components.

Els agents han localitzat a Guetxo un sofisticat taller per a la manipulació i reactivació d'aquestes armes. De moment, en els sis registres que s'han practicat, a més de 8.000 armes de guerra llestes per a la seva venda també s'han intervingut 29 armes llargues, diverses armes curtes, canons i munició de diferent calibre.

Aquest 'modus operandi' d'obtenció de les armes va ser l'utilitzat en els atemptats comesos a París el passat 7 de gener de 2015 contra els treballadors del setmanari 'Charlie Hebdo', en el qual van morir dotze persones, totes elles amb armes de foc rehabilitades que es van aconseguir en el seu moment en una armeria eslovaca.

Aquesta operació, que ha comptat amb la col·laboració de l'Europol, té el seu origen en el seguiment que els investigadors van dur a terme de les armes que va fer servir un terrorista en l'atemptat contra el museu jueu de Brussel·les el 24 de maig del 2014, en el qual van resultar mortes quatre persones pels trets d'un ciutadà de nacionalitat francesa i d'origen algerià.