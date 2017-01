El Govern i les comunitats pacten reformar el finançament autonòmic

n El Govern i les comunitats autònomes van acordar nomenar una comissió d'experts per actualitzar les dades econòmiques i emprendre així la negociació del sistema de finançament autonómic, així com van pactar dur a la Conferència de Presidents de dimarts que ve la redacció d'una «estratègia estatal» per fer front als desequilibris demogràfics i la creació d'una comissió per coordinar la resposta davant catàstrofes naturals i noves amenaces.

Aquests són tres dels punts que formaran part de l'ordre del dia de la Conferència de Presidents que acollirà el Senat, el format de la qual, que durarà tot el dia, versarà sobre deu acords, cinc d'ells ja tancats i cinc que es concretaran avui amb clars aspectes que hi hagi consens.

Segons van informar diversos consellers autonòmics i després van confirmar els secretaris d'Estat d'Administració Territorial i d'Hisenda, un dels aspectes que s'ultimarà avui serà l'obertura del procés de reforma del finançament autonòmic, encara que amb un matís nou: l'al·lusió al fet que en aquest model es tingui en compte la despesa en dependència. No van concretar els consellers ni els representants del Govern què significa tenir en compte la despesa en dependència.

Fonts presents a la reunió preparatòria d'ahir, encapçalada per la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, van explicar que aquesta novetat s'inclourà a instàncies d'Extremadura, si bé els consellers socialistes van mostrar unitat al respecte. El Govern va mostrar total disponibilitat a contemplar la seva iniciativa.

Les autonomies socialistes pretenen que el finançament de la dependència es faci al 50 per cent entre l'administració central i les comunitats autònomes, però el Govern va mostrar la seva preferència perquè en el desenvolupament de la negociació es tinguin en compte altres serveis i les despeses aparellades a la prestació d'aquests serveis, com l'accés a l'habitatge o la discapacitat.

El secretari d'Estat Roberto Bermúdez de Castro, després de destacar el bon clima i la sintonia amb les comunitats autònomes, va enumerar els acords ja liquidats. Són un pacte social i polític per l'Educació, la creació de la Comissió Nacional de Protecció Civil, l'impuls a la targeta social, l'aposta per mecanismes que facin les comunitats més partíceps de decisions europees i el reglament de la Conferència, que serà anual i tindrà seguiment i avaluació dels seus acords per part de la Comissió de Comunitats Autònomes del Senat.

Els que s'han de tancar, però que se saldaran amb consens avui, seran la redacció de l'Estratègia Estatal sobre desequilibris demogràfics, la unitat de mercat, la mobilitat de funcionaris i la recuperació de la taxa de reposició en serveis essencials; el bo social i el començament de la reforma del finançament autonòmic.

Tots els acords s'han d'ajustar a uns terminis, va aclarir Bermúdez de Castro. De fet, en un mes, un grup d'experts designats pel Govern i les autonomies començaran a analitzar el model vigent per establir les bases del nou. Així mateix, el 2017 s'establirà l'estratègia sobre demografia i el 31 de març es crearà la Comissió Nacional de Protecció Civil per millorar la coordinació dels mitjans disponibles a les administracions contra catàstrofes naturals.