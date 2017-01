Londres estudia fer pagar una taxa per contractar treballadors de la UE

n El Regne Unit estudia la imposició d'una taxa a les empreses que reclutin treballadors de països de la Unió Europea (UE) un cop executat el Brexit, segons va insinuar el secretari d'Estat d'Immigració, Robert Goodwill. En una compareixença davant l'anomenat subcomitè parlamentari d'Afers Exteriors de la UE, el polític va plantejar la possibilitat d'aplicar un sistema similar al que hauran d'acatar les companyies a partir de l'abril, quan hauran de pagar 1.152 euros per cada empleat extra comunitari contractat.

Goodwill va assenyalar a més que l'executiu sospesa la idea de posar en pràctica un programa destinat a contractar, per períodes limitats de temps, temporers per treballar en el sector agrícola, com, per exemple, recol·lectors de fruita.

La taxa s'aplica actualment «als no comunitaris», segons va dir el polític, que va suggerir que el Govern podria estudiar la introducció d'una mesura similar en el cas dels contractats procedents de la UE, tot i que va matisar que no hi haurà res definitiu fins que es conegui quin serà l'acord final.

La lliure circulació de treballadors a la UE es percep com un factor clau en les negociacions entre Londres i Brussel·les per consumar la separació d'aquest país del bloc comú, si bé encara no s'ha detallat com s'ha de regular el sistema d'immigració un cop finalitzat el Brexit.

Paral·lelament, el diari The Guardian va informar que la primera ministra britànica, Theresa May, perdrà el cas del Brexit al Tribunal Suprem, que dictaminarà si el Govern ha o no de consultar al Parlament abans d'activar l'article 50 sobre la sortida del Regne Unit de la Unió Europea.

En aquest context, la lliura esterlina es va ensorrar fins al seu nivell més baix en 31 anys davant del dòlar nord-americà. La divisa britànica va arribar a caure fins als 1,203 dòlars, però es va recuperar fins als 1,207 a primera hora de la tarda.