Un immigrant amb residència a Cangas de mitjana edat i el jove "gigoló" que suposadament havia contractat per a la seva dona van ser detinguts la passada matinada de Reis com a conseqüència de la denúncia que va interposar ella, una dona d'uns 50 anys, contra tots dos. A ell el va denunciar per maltractament i als dos per abusos sexuals.

Els fets van tenir lloc en un conegut hotel de Cangas. Segons fonts pròximes a la investigació, l'home havia contractat un "gigoló", suposadament, veí de Vigo, per estar amb la seva dona a l'hotel. El cas és que ella ja havia presentat demanda de divorci contra ell als jutjats de Cangas i hi ha fonts que asseguren que el jove "gigoló" era una de les condicions imposades per la dona per arribar a una reconciliació. Una altra versió que circula és que ella no sabia que l'amant que anava a tenir havia estat contractat.

El marit va llogar una habitació en un hotel cèntric de la ciutat. Semblava que tot estava pactat, de fet els tres van pujar junts a l'habitació. Però el que se suposava que posaria fi a les desavinences de la parella va acabar amb els tres als jutjats de Cangas.

Va ser una nit d'escàndol i de molt alcohol. La gresca era tan elevada a l'habitació que el porter de nit de l'esmentat establiment es va veure obligat a trucar a la Guàrdia Civil. Va ser llavors quan ella va denunciar i el seu marit i el "gigoló" van ser detinguts. Les forces de l'ordre els van presentar a tots dos al jutjat de guàrdia.

La dona no va trigar a retirar la denúncia i el marit va sortir amb una ordre d'allunyament. El fiscal, després d'escoltar les declaracions, no té intenció de presentar denúncia, pel que se suposa que el cas no trigarà a arxivar-se. Expliquen que l'amant de lloguer no entenia com havia acabat detingut, acusat d'abús sexual quan ell va viatjar a Cangas amb la missió que li havia encomanat el marit.