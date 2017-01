Nadia, la nena que pateix tricotiodistrofia, i els pares estan sent investigats per un jutge de la Seu d'Urgell (Lleida) per presumpta estafa en la recaptació de fons per a un tractament mèdic, tenia al voltant de sis anys en les imatges de presumpte contingut sexual trobades pels Mossos d'Esquadra al material informàtic confiscat a l'habitatge de la família, segons han explicat a Europa Press fonts judicials.

L'advocat dels pares, Alberto Martín, que encara no ha vist les imatges investigades, ha afirmat: "Diuen que podria ser que la nena tingués sis anys, estaríem parlant de fa més de cinc anys".

El lletrat insisteix que el pare, Fernando Blanco, en presó provisional des del 9 de desembre, assegura que les informacions sobre imatges de contingut sexual són falsedats i mentides.

"Està escandalitzat, diu que és absolutament mentida i fals i que mai s'ha realitzat cap tipus d'imatge de caràcter sexual ni pornogràfic i que totes han estat en l'àmbit personal, sanitari dins de la família, de la seva pròpia intimitat", diu el seu advocat.

Segons ha explicat l'advocat, la mare, Margalida Garau, no sap de què imatges es tracta ni dóna crèdit a aquest tipus d'informacions i també diu que mai han fet res perjudicant la nena "ni amb un criteri d'explotació sexual".

L'advocat ha comptat també que la mare està molt preocupada per si la nena arriba a saber res del tema, ara que està escolaritzada.

Alberto Martín recalca que aquestes informacions són un assumpte diferent a la investigació per l'estafa: "Són altres fets diferents que no tenen enquadrament en aquest procediment".