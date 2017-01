Seül avisa que Corea del Nord té plutoni per fabricar 10 bombes nuclears

n El Govern de Corea del Sud considera que Corea del Nord ha aconseguit emmagatzemar uns 50 quilos de plutoni enriquit, suficient per fabricar unes 10 bombes nuclears, segons el Llibre Blanc de Defensa 2016 publicat pel Govern sud-coreà. En el seu anterior Llibre Blanc bianual de 2014, el Ministeri de Defensa Nacional sud-coreà calculava que l'arsenal de plutoni de Pyongyang estava en 10 quilos menys.

Per altra banda, el Ministeri va decidir retirar en la seva edició de 2016 l'estimació que Corea del Nord és capaç d'amenaçar territori nord-americà amb els seus míssils balístics d'abast intercontinental (ICBM). Seül va eliminar aquesta estimació tenint en compte les anàlisis dels llançaments realitzats pel règim de Kim Jong-un en l'últim bienni. No obstant això, assenyala que Pyongyang ha millorat la seva tecnologia per miniaturitzar caps nuclears i equipar-los en míssils, encara que sense donar més detalls.

L'informe bianual es va publicar poc després que el líder nord-coreà, Kim Jong-un, digués en el seu discurs de Cap d'Any que el país està preparat per fer el llançament de prova d'un ICBM.

Pyongyang ha llançat a manera de prova 6 projectils amb abast intercontinental fins ara, els quals assegura que són part del seu programa «Estrella brillant» per posar en òrbita satèl·lits d'observació. Atès que aquests coets espacials empren la mateixa tecnologia que un ICBM, l'ONU ha considerat que es tracta de proves encobertes d'armament.