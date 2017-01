Es deia Lucía i ha mort amb només 13 anys d'edat. Va ser la seva pròpia mare qui la va trobar penjada, a la seva habitació del seu domicili d'Aljucer. Lucía era l'única filla del matrimoni format per Joaquín i María Peligros. Des de fa anys, venia patint assetjament escolar.

Ho havia explicat i havia demanat ajuda. Primer va estudiar a l'institut Ingeniero Juan de la Cierva, a la pedania de Patiño, i des d'aquí, a causa de la situació, havia passat al Cascales, a Múrcia. L'assetjament es produïa, diuen els seus cercles pròxims, des de l'època del col·legi.

Del cas s'ha fet càrrec el Grup de Menors de la Policia Nacional de Múrcia (GRUME). Aquest departament ha obert una investigació i ja ha pres declaració als pares. Ara, les indagacions han de fer-se en l'entorn educatiu de la petita.

L'inspector en cap de l'GRUME, Alejandro Cruz, es va presentar al lloc del decés i va prendre el comandament de la investigació. De fet, es va comprometre amb la resolució del cas fins al punt de donar el seu telèfon personal als pares de la petita, perquè el truquessin a l'hora que fes falta, van confirmar ahir fonts familiars.

No és el primer cas d'assetjament que el GRUME porta entre mans. Recentment, aquest departament arrestava dos menors d'edat per presumptament increpar un company de classe a causa de la condició homosexual d'aquest. La víctima -també menor- va arribar a un grau de desesperació tal que va estar a punt de llançar-se a les vies del tren. No ho va fer, va denunciar i la Fiscalia de Menors té el cas entre mans.

Tornant a Lucía, fonts familiars van indicar ahir que el passat 21 de desembre una netejadora del Cascales -institut ubicat a La Glorieta de Múrcia, en el qual actualment estava escolaritzada la nena- va trobar una carta de comiat d'aquesta, la qual va lliurar al director del centre. El director li va donar a la mare de la petita. Ara la carta està en poder de la Policia Nacional, van manifestar des de l'entorn d'aquesta jove víctima.

"Ho arrossegava feia anys"

Dimarts, quan M. Peligros va trobar la seva filla, va avisar al 112. Sanitaris es van desplaçar a l'habitatge, però no van poder fer res per salvar la vida de la menor, van confirmar al Centre de Coordinació d'Emergències. A continuació, es va avisar la policia.

El cadàver de la nena va ser traslladat a l'Institut de Medicina Legal, a la capital murciana, on forenses van practicar l'autòpsia.

L'assetjament "el porta arrossegant des del col·legi. I, després, a l'institut, anaven els mateixos (assetjadors). La van canviar de centre, però la cria ja estava feta pols", explicaven ahir parents carnals de la petita Lucía al tanatori Arco Iris, on va ser vetllat el cos i on avui se celebrarà una missa, després de la qual es procedirà a la incineració.

Es va acomplexar perquè li deien "grossa i lletja"

"Es veia lletja i grossa, que és el que li deien", comentava ahir una cosina de la difunta a la sala 3 del tanatori, on es vetlla des d'ahir la petita. I ho feia mostrant en el seu mòbil una fotografia de Lucía, una nena preciosa que, a la imatge, es mostra somrient.

Una nena per la qual clamar justícia. Així ho expressaven també algunes de les seves amigues, que ploraven abraçades en rotllana a la mateix vetlla. Al fons de la sala destacava un retrat de la petita, en el que llueix una bella corona de flors.

"Mai havia vist tanta policia", explicava ahir una veïna de l'edifici on residia Lucía amb els pares. La senyora, encara impressionada pel succés, recordava que la nena "es quedava moltes vegades amb la meva néta i sempre estava plorant". "La van canviar d'institut per això", apuntava la dona. Ho corroborava la seva néta. Sabia que la seva amiga ho estava passant malament des de feia anys, però desconeixia què li passava exactament.

Fonts pròximes van posar en dubte el protocol d'actuació de la Conselleria d'Educació a l'hora de prevenir aquests episodis.

Que els agressors no quedin impunes és el compromís tant del GRUME primer com de la Fiscalia de Menors després, quan els arriba el cas. Lucía ho havia explicat i demanat ajuda, però el cas no s'investigava en no haver-ho comunicat l'institut, precisen fonts pròximes.