Trump reconeix que Rússia està darrere dels ciberatacs realitzats durant les eleccions

Trump va prometre que amb ell a la Casa Blanca no hi haurà més espionatge de Rússia.

Trump va prometre que amb ell a la Casa Blanca no hi haurà més espionatge de Rússia.

n El president electe dels Estats Units, Donald Trump, va reconèixer que Rússia va estar darrere dels ciberatacs realitzats en el procés electoral que va culminar amb els comicis del 8 de novembre. «Hackejar és dolent, no hauria d'haver passat», va afirmar Trump en una roda de premsa a Nova York, referint-se als informes d'intel·ligència que estableixen que els atacs cibernètics russos van poder beneficiar l'aspirant presidencial republicà.

«Sobre el hackeig, crec que va ser Rússia», va dir modificant la postura anterior, ja que sempre s'havia negat acceptar que Rússia estigués darrere d'aquestes accions de pirateig informàtic, que van afectar especialment el bàndol demòcrata. El president electe va afirmar que els EUA estan patint ciberatacs de «tot el món, ja sigui de Rússia, la Xina o qualsevol».

També va expressar la necessitat de reconstruir els llaços amb Rússia respecte a l'«horrible» relació que existeix actualment. «Rússia pot ajudar-nos a lluitar contra l'Estat Islàmic», va afegir.

El president electe va assegurar que el Govern rus mai ha intentat fer-li xantatge amb informació comprometedora sobre la seva vida privada i financera. Mitjans nord-americans com la CNN, The Washington Post i The New York Times van publicar informació basada en un informe d'intel·ligència segons el qual Rússia posseeix dades comprometedores suficients com per fer xantatge a Trump. Es parla d'alguns vídeos d'indole sexual gravats en un hotel de Rússia on hi hauria també la presència de prostitutes, segons algunes informacions.

Sense relació amb Rússia

L'informe, que es troba ara en mans de les agències nord-americanes, va ser lliurat la setmana passada tant a Trump com a l'encara president, Barack Obama. «Rússia mai ha intentat utilitzar la seva influència sobre mi. No tinc res a veure amb Rússia: ni negocis, ni préstecs, res», va fegir Trump.

«Les agències d'intel·ligència mai haurien d'haver permès que aquesta notícia es filtrés al públic. És que vivim en l'Alemanya nazi?», es va preguntar el president electe. Paral·lelament, Trump va insistir que demanarà la construcció d'un mur a la frontera amb Mèxic i va dir que aquest país acabarà pagant-lo «amb impostos o pagaments» directes. «No vull esperar any i mig per fer un acord amb Mèxic», va afirmar el president electe sobre la seva intenció d'urgència de la construcció d'un mur entre Mèxic i els Estats Units, un dels seus principals lemes de campanya.

Tot i això, Trump va dir tenir «respecte» pel poble de Mèxic i el seu Govern, i va assegurar que les autoritats mexicanes «no tenen la culpa del que està passant» amb la migració il·legal, va afegir. Trump no va detallar de quina manera Mèxic «reemborsarà» als Estats Units per les despeses que ocasioni la construcció del mur.

El president electe va assenyalar que Mèxic «ha pres avantatge» als Estats Units en els últims anys, en al·lusió a acords comercials que, segons ell, han acabat perjudicant els Estats Units. «No hauríem d'haver permès que passés», va insistir. Mèxic ja ha reiterat en nombroses ocasions que no està disposat a pagar per aquest mur.

Per altra banda, Trump va explicar que cedirà tot el control dels seus negocis als seus dos fills adults i un col·laborador, però no liquidarà els seus actius a les empreses. Va recordar que si volgués podria seguir dirigint la seva companyia mentre fos a la Casa Blanca i va assegurar que els seus fills no discutiran les decisions empresarials amb ell. La seva advocada, Sheri Dillon, va explicar que l'empresa de Trump no establirà nous negocis a l'estranger durant la seva presidència.