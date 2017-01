Una auxiliar d´infermeria truca a la policia al sentir-se desbordada de pacients

La matinada de dimecres a dijous la sala del 091 de la Policia Nacional va rebre una trucada poc habitual: una auxiliar d'infermeria, que treballava en torn de nit a l'hospital Carlos Haya de Màlaga, va decidir trucar al sentir-se desbordada de pacients. En total, en tenia 16. Segons el delegat sindical de CCOO Álvaro Sánchez, la treballadora va acudir a treballar a la planta de Traumatologia, on assisteix a malalts habitualment, i s'hi va trobar sola. «Normalment són dos auxiliars d'infermeria les que treballen en el torn de nit, però aquesta mateixa tarda la supervisora ??va cridar a l'altra treballadora per dir-li que no anés a treballar», va assenyalar Sánchez.

El sindicalista denuncia que quan la treballadora va entrar a treballar a les 10 de la nit i va veure que estava sola es va posar nerviosa, perquè normalment són dues les professionals que es fan càrrec dels pacients d'aquesta planta, que són grans dependents. «Es va sentir tan sobrepassada que va arribar a trucar a la policia denunciant els fets perquè ho investigués», lamenta Sánchez, que reconeix que no es va tractar d'un fet «conjuntural», sinó «premeditat». Malgrat la trucada, els agents no es van presentar al hospital, encara que van dir a la treballadora que la trucada havia quedat gravada en el sistema i que, per tant, en cas d'haver d'actuar en el futur tindrien en compte la seva denúncia telefònica.

Segons explica, la supervisió va trucar l'altra treballadora aquella mateixa tarda per dir-li que, atès que hi havia la meitat dels malalts no havia d'anar a treballar, i que es reorganitzava el seu torn. «És inadmissible, aquesta persona tenia ansietat, aquesta situació no es pot suportar», van criticar des de CCOO, que van lamentar que aquesta situació afecta directament els pacients ingressats a la planta de Traumatologia, la quarta de l'edifici.

Per tant, de deu de la nit a 8 del matí, l'auxiliar d'infermeria es va trobar sola en les seves tasques d'atenció als pacients, amb problemes tan variats com intervencions per una pròtesi de maluc, de genoll o de columna, a més de malalts d'altres patologies recol·locats allà, els coneguts en l'argot sanitària com ectòpics. Per a CCOO, la situació és «inadmissible». «Es tracta d'una greu manca de personal, defensem que hi ha d'haver com a mínim dos auxiliars en el torn de nit, cal apostar per la sanitat pública i pel manteniment de la plantilla, que s'ha d'incrementar», va criticar Álvaro Sánchez, que va lamentar que la situació no sigui nova i que es dóna en altres plantes.

Fonts del centre sanitari admeten que desconeixien la trucada a la policia de la treballadora i apunten que per comunicar problemes de personal dels treballadors s'han de posar en contacte amb els supervisors, que estan 24 hores al centre sanitari.

Així mateix, han assenyalat que la meitat de la planta de Traumatologia està tancada per reformes i pintura, motiu pel qual en lloc de 30 pacients hi havia la meitat. «L'auxiliar tenia al seu càrrec al mateix nombre de pacients que quan la planta està oberta», van assenyalar les fonts, que van indicar que no s'havia produït cap incidència a nivell assistencial i que la ràtio s'havia mantingut en tot moment.