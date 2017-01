Els jutges han processat per corrupció 1.378 persones des del juliol del 2015

n Els jutjats i tribunals espanyols han processat o obert judici oral per delictes de corrupció contra 1.378 persones, la gran majoria responsables públics, entre juliol de 2015 i setembre de 2016, segons el mapa de la corrupció presentat pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ). L'arxiu apunta també una dada relativa a les condemnes. Van ser 399 els condemnats per sentència ferma, en el mateix període, per delictes com malversació o suborn, entre d'altres relacionats amb la corrupció. A això se suma que són 87 els presos per aquest tipus de conductes: 82 penats i 5 en presó preventiva.

El president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, i la vocal de l'òrgan de govern dels jutges Mar Cabrejas van presentar el primer arxiu de dades de procediments judicials per delictes relacionats amb la corrupció, que seran d'accés públic a través d'internet. La informació, accessible al web www.poderjudicial.es, s'actualitzarà trimestralment i permetrà que els ciutadans coneguin el nombre de persones acusades i/o processades, procediments, sentències dictades, població reclusa i altres dades que estiguin relacionades amb casos de corrupció.