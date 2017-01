L´autor del dossier sobre el vincle entre els ciberatacs i Trump tem per la seva vida

n Un exespia de l'MI6, que pel que sembla va elaborar el dossier sobre el suposat vincle de Donald Trump amb els ciberatacs russos a les eleccions dels EUA, tem una represàlia de Rússia i per la seva seguretat, va informar The Daily Telegraph. L'agent ha estat identificat pels mitjans als Estats Units i el Regne Unit com a Christopher Steele, de 52 anys, un dels fundadors de la companyia d'investigació Orbis Business Intelligence, amb seu a la capital britànica. Rússia va assegurar que Steele encara està en actiu.

The Daily Telegraph va explicar que Steele, que va espiar a Moscou per a l'MI6 en els passats anys noranta, va preparar el document que afirma que el Kremlin es va relacionar amb la campanya electoral de Trump i que els serveis secrets russos tenen material sensible sobre el president electe que podria ser utilitzat en contra seu.

Steele va abandonar la seva casa a Surrey, sud de Londres, en adonar-se que el seu nom apareixeria en els mitjans i ara tem per la seva seguretat. L'antic agent dels serveis secrets britànics va deixar el seu gat amb un veí, a qui li va dir que estaria fora uns dies.

El treball de Steele va ser finançat primer, segons el diari, pels republicans contraris a Trump i després pels demòcrates, durant la campanya per a les eleccions nord-americanes de 2016. Trump, que assumirà el càrrec el proper 20 de gener, va qualificar les acusacions de falses.

Durant diversos mesos, Steele va explicar a periodistes el que sabia de Trump gràcies les seves fonts a Rússia, després de ser contractat per una companyia de Washington per a demanar informació sobre els vincles del president electe amb Moscou.

El dossier, de 35 folis, conté diversos informes elaborats durant sis mesos, als quals periodistes als EUA van tenir accés, tot i que se li va donar importància quan les cadenes d'aquest país van informar que Trump i el president nord-americà, Barack Obama, van rebre lde 'FBI un resum del seu contingut.

El president electe dels Estats Units va assegurar que el director nacional d'intel·ligència, James Clapper, va titllar de «fals» l'informe que al·lega que Rússia té informació comprometedora del magnat i que podria usar-la per intentar fer-li xantatge durant el seu mandat. «James Clapper em va trucar per denunciar l'informe fals i fictici que va circular il·legalment. Inventat, fets falsos. Que lamentable!», va assenyalar Trump al seu compte de la xarxa social Twitter.

Per la seva banda, Clapper va emetre un comunicat sobre la seva conversa amb Trump, en el qual afirma que va informar al president electe que aquest informe «no és producte» de la comunitat d'intel·ligència dels Estats Units. A més, va expressar a Trump la seva «profunda consternació» per l'aparició de l'informe a alguns mitjans de comunicació.

No obstant això, en el seu comunicat Clapper no estableix en cap moment que l'informe sigui «fals», com va assegurar Trump en el seu tuit, sinó que destaca que la comunitat d'intel·ligència «no ha fet cap judici» sobre si el contingut de l'informe és o no «fiable».

Contactes amb el Kremlin

L'informe detalla suposats contactes de l'equip de Trump amb el Kremlin, espionatge de Rússia a Trump i la possibilitat que aquesta informació sigui utilitzada per fer-li xantatge durant la seva Presidència. Les informacions del dossier citen fonts que afirmen que membres de l'equip de Trump es van reunir amb integrants del Govern rus.

Aquestes fonts també asseguren tenir constància de trobades del magnat amb prostitutes en un hotel de Moscou, en què els serveis secrets russos havien suposadament instal·lat càmeres i micròfons. L'oficina del president electe ha negat el contingut i la veracitat d'aquest informe.

Trump, en la seva primera roda de premsa en més de cinc mesos, va criticar durament als mitjans de comunicació que van publicar la informació, entre ells BuzzFeed i la cadena CNN, i va afirmar que és un «escàndol» que aquest document hagi vist la llum. En un altre tuit, el president electe va tornar a atacar la CNN, després d'haver-se negat a que un dels reporters de la cadena li fes una pregunta a la roda de premsa que va oferir dimecres. «CNN està en un col·lapse total amb les seves notícies falses perquè els seus índexs d'audiència s'estan ensorrant des de l'elecció i la seva credibilitat s'acabarà aviat», va tuitejar.

Per part seva, el president de Mèxic, Enrique Peña Nieto, va rebutjar els intents d'«influir en les decisions d'inversió de les empreses amb base en la por o amenaces», després de les reiterades pressions del president electe dels EUA a les companyies nord-americanes amb interessos a Mèxic. Peña Nieto va reconèixer «diferències» amb Trump, com la construcció d'un mur entre els dos països, i després va reiterar «que Mèxic no el pagarà».