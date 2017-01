Montoro avisa que cal consens per a un nou finançament autonòmic

n El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va apel·lar a l'acord dels grups parlamentaris per «reinventar» el sistema de finançament autonòmic fins al punt, va dir, que si no es produeix aquest consens no hi haurà reforma. Va ser en la compareixença davant la Comissió d'Hisenda del Congrés on Montoro va pronunciar aquestes paraules, un dia després que el Govern i les autonomies pactessin l'inici dels treballs per canviar el model vigent d'aquí a un mes. En tot cas, la Conferència de Presidents de dimarts que ve donarà el tret de sortida.

Encara que es desconeixen les bases sobre les que se sustentarà la negociació del nou model, el ministre d'Hisenda sí que va apuntar dos pilars: garantir la qualitat de la prestació dels serveis públics i assegurar que «viure en un territori no sigui element de diferenciació entre ciutadans», tot afegint que la reforma es farà en paral·lel a la del finançament local.

Tal com va destacar, ara sí és moment d'iniciar el procés de canvi perquè les comunitats autònomes compliran el 2016 un dèficit del 0,7 per cent del PIB i han traçat una ruta de compliment que els permetrà arribar a l'equilibri en els comptes el 2019.

Per part seva, el portaveu parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, va exigir al president del Govern, Mariano Rajoy, que no doni un tracte bilateral al president català, Carles Puigdemont, i que li deixi clar que l'Executiu no permetrà que se celebri cap referèndum ni «un altre 9-N» a Catalunya.

Carrizosa va opinar que el lloc on han de parlar els dos dirigents és en el marc de la conferència de presidents autonòmics de la setmana que ve, a la que Puigdemont «ha d'anar», perquè la seva absència és «molt greu». Segons la seva opinió, «si Rajoy rep Puigdemont en una reunió a part, no es defensaran els interessos de tots els catalans, sinó serà un monogràfic del referèndum».