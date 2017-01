Rússia, a punt d´aprovar que es pugui maltractar la dona un cop a l´any

Rússia es disposa a despenalitzar els maltractaments. El Parlament rus va aprovar dimecres en primera lectura una proposta perquè la violència domèstica deixi de jutjar-se pel codi penal i es consideri només un «delicte civil», que es pagaria amb una multa de 500 euros, un arrest de 10 o 15 dies o fins a 120 hores de treball social.

D'aquesta manera, els homes que colpegin les seves dones només aniran a la presó si ho fan més d'una vegada a l'any. També rebran penes majors si es considera que l'agressió física dins de la família ha estat un acte de «vandalisme».

El més sorprenent és que darrere d'aquesta iniciativa hi ha una dona: la coneguda diputada Elena Mizulina, que va posar la llei sobre de la taula el passat mes de juliol. Mizulina no vol que hi hagi «persones empresonades durant dos anys i etiquetades com a criminals simplement per donar una plantofada». Per això creu que les agressions en l'entorn familiar, incloses les del marit a la dona, haurien de ser només una falta administrativa.

Mizulina -que és presidenta del Comitè sobre Família, Dona i Afers infantils- és també impulsora de la normativa que penalitza la «propaganda gai».

La proposta de rebaixar les penes per al maltractament és una reacció dels diputats més conservadors a la decisió adoptada al juny pel Govern rus de considerar la violència domèstica com a equivalent als «delictes d'odi».



Majoria aclaparadora

Per a Mizulina, diputada del partit Rússia Justa, que un home vagi a la presó per haver agredit la seva dona durant una discussió és una cosa que «va contra la família». La primera votació va aconseguir -com sol succeir al Parlament rus- una majoria aclaparadora: 368 vots a favor, un vot en contra i una abstenció. Ara la cambra ha de votar de nou. Si el text s'aprova, la llei recollirà el dret a pegar dins de la família: a la dona, al marit i també als fills.

Rússia és un país amb un greu problema de violència domèstica: el 40% dels crims violents es produeixen dins de la família. L'Església ortodoxa russa, cada dia amb més influència, dóna suport a aquesta iniciativa i creu que és disculpable «el càstig corporal» si és «raonable i es fa amb amor» perquè «és un dret essencial donat per Déu als pares».