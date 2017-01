El Suprem de Veneçuela declara nuls tots els actes del Parlament

n El Tribunal Suprem de Justícia (TSJ) de Veneçuela va declarar la nul·litat de tots els actes de l'Assemblea Nacional (Parlament), dominada per l'oposició, per desacatar diverses sentències de les sales Constitucional i Electoral. El TSJ va explicar que per estar l'AN en desacatament des de setembre passat i mantenir-se així el passat 5 de gener, quan es va iniciar el període legislatiu 2017 i es va juramentar una nova directiva, les actuacions parlamentàries des de llavors «també són nul·les». «Tenint en compte la impossibilitat per realitzar actes vàlids, es configura l'omissió inconstitucional de l'Assemblea Nacional», va assenyalar el Suprem.