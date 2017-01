Trillo deixa el càrrec d'ambaixador a Londres després que Rajoy li retiri el suport

nL'ambaixador d'Espanya al Regne Unit, Federico Trillo, va anunciar que deixa el seu càrrec com a representant a Londres, després d'assumir el ministeri de Defensa l'informe del Consell d'Estat sobre les seves responsabilitats en l'accident del Yak-42 quan ocupava aquesta cartera i que Mariano Rajoy li retirés el seu suport en avalar l'actitud mantinguda per María Dolores de Cospedal d'acostament a les víctimes. Trillo, de 64 anys i que ha exercit en els últims quatre anys com a cap de la legació diplomàtica espanyola al Regne Unit, va recordar en una breu compareixença que «ja fa algun temps» va comunicar al Govern de Rajoy la seva decisió de deixar el càrrec i va avançar que el seu relleu es durà a terme avui.

També va recordar que ha estat més de quatre anys en aquest lloc i va comentar que, en els últims dies, ha demanat al Govern que el seu relleu «es produís com més aviat millor» per no «interferir» en l'acció de l'Executiu. «Puc anunciar-los que així es produirà demà (avui) per les vies establertes», va explicar el polític i exdiputat del PP durant 23 anys per Alacant, que va recordar que des del 15 maig 2012 ha treballat com a ambaixador d'Espanya a Londres.

La decisió de Trillo es va produir després que el passat 3 de gener es divulgués un informe del Consell d'Estat sobre la responsabilitat patrimonial del Govern en un sinistre que va causar la mort de 62 militars que tornaven de l'Afganistan el 26 de maig del 2003.

Trillo, exministre de Defensa al Govern de José María Aznar (1996-2004), es reincorporarà a la seva «carrera professional». Va al·ludir a «moments de gran importància» en l'exercici del seu càrrec, que es van viure posteriorment, com el referèndum d'Escòcia i el del passat 23 de juny, en el qual va guanyar l'opció del Brexit o sortida del Regne Unit de la Unió Europea i els canvis que això va comportar al Govern britànic.

Pel que fa al Brexit, es va referir a l'enorme tasca realitzada, un fet que, va matisar, «ens ha donat i seguirà donant tanta feina». «He treballat per seguir fent d'aquests dos països, Espanya i el Regne Unit, dos grans amics, dos grans socis i dos grans aliats», va destacar.

Es va referir, a més, a la «important i creixent» presència de treballadors i empreses espanyoles en aquest país, que, segons la seva opinió, «demostra la solidesa i la proximitat entre les nostres societats, els nostres països i els nostres governs». «He volgut aquests anys que l'Ambaixada fos una casa oberta a tothom i estic segur que així seguirà sent», va destacar.

Finalment, va agrair a tots els treballadors de l'ambaixada, als membres de la carrera diplomàtica i als consellers «el seu constant i generós suport», així com la tasca dels mitjans de comunicació presents a l'acte. També va desitjar «sort» al seu successor, alhora que va anunciar la seva intenció de reincorporar-se a la seva carrera professional.

El líder de Podem, Pablo Iglesias, va atribuir la dimissió de Trillo com a ambaixador a la «lluita incansable» dels familiars de les víctimes del Yak-42 i va opinar que representa «una victòria». Iglesias va atribuir la renúncia de Trillo a la «lluita incansable per la dignitat» que han portat a terme els familiars de les víctimes i els va trasllar la seva «enhorabona».

Sobre aquest assumpte també es va expressar el número dos del partit, Íñigo Errejón, que va opinar que Trillo «mai hauria d'haver estat nomenat» ambaixador a Londres i va considerar que «encara ha de demanar perdó per la seva supèrbia i negligència».

«Tard i malament»

Paral·lelament, el portaveu del PSOE al Congrés, Antonio Hernando, va afirmar que, tot i que Trillo abandona l'Ambaixada d'Espanya al Regne Unit, «dimiteix tard i malament» i «encara ha de demanar perdó» als familiars dels 62 militars morts en l'accident del Yak-42 el 2003.

Posteriorment, el responsable d'Internacional i Unió Europea de la Comissió Gestora, Ricardo Cortés, va explicar que Trillo «no ha dimitit», sinó que ha demanat «ser rellevat», de manera que el PSOE exigirà al Govern la seva destitució «immediata i fulminant». Així mateix, va afirmar que Trillo ha de demanar perdó «a tots els espanyols».

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, va afirmar que la dimissió de Trillo com a ambaixador a Londres és una «bona notícia», però va instar el Govern a disculpar-se pel desastre aeri del Yak-42. Rivera es va mostrar contundent en demanar que el Govern demani perdó a les famílies del sinistre i se les restitueixi tant «patrimonialment» com amb «afecte i perdó».