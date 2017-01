Tropes nord-americanes van matar 33 civils al novembre a l´Afganistan

n Tropes afganeses i nord-americanes van matar 33 civils al novembre a Kunduz, al nord de l'Afganistan, durant un combat amb talibans en el qual aquests van utilitzar les víctimes com a escuts humans, estableix una investigació difosa per les tropes dels EUA en aquest país. «La investigació va determinar que 33 civils van morir i 27 van resultar ferits», va assenyalar la missió militar nord-americana a l'Afganistan en un comunicat, en destacar que les seves tropes i les afganeses van actuar en defensa pròpia davant dels talibans i segons les normes de combat.

El comandant de la missió militar nord-americana, general John Nicholson, va assenyalar que els talibans «van decidir amagar-se entre els civils i llavors atacar les tropes afganeses i nord-americanes».

Segons el relat nord-americà, entre el 2 i el 3 de novembre, tropes afganeses amb un «petit efectiu» nord-americà en tasques d'assistència van llançar una operació contra els líders talibans responsables de l'atac que havia tingut lloc un mes abans a la capital provincial de Kunduz, que va ser ocupada per uns dies pels insurgents.

Les «tropes amistoses», com s'anomena en el comunicat el contingent afganès-nord-americà, van arribar al llogaret de Boz, a Kunduz, on es van enfrontar amb talibans amagats en diversos edificis de civils, als quals van utilitzar com a escuts humans.