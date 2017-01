Admeten la querella per desitjar la mort a un nen que vol ser torero

n La Fundació del Toro de Lidia (FTL) va assegurar que els jutjats d'Alzira (València) han admès a tràmit la querella per delicte d'injúries interposada contra una dona que va desitjar la mort a les xarxes socials d'un nen malalt de càncer que havia estat homenatjat en una taurina benèfica. Segons va informar aquesta fundació a la seva pàgina web, l'acte dels jutjats d'Alzira estima que els fets «poden ser constitutius de delicte d'injúries greus». El passat 12 de desembre, en l'acte de conciliació previ a la querella, la ciutadana d'Éibar no va admetre els fets i no es va penedir dels mateixos. Realitzat l'acte de conciliació sense acord, l'FTL, en representació de la família d'Adrián, va interposar la corresponent querella per delicte d'injúries que ha estat admesa a tràmit i ratificada.

El passat mes de desembre la Guàrdia Civil va detenir dues persones a Sant Sebastià i Cullera per escriure comentaris injuriosos contra Adrián. Les investigacions es van iniciar l'octubre quan la Guàrdia Civil va tenir coneixement de publicacions a les xarxes socials on s'abocaven comentaris feridors cap a un menor, després de la celebració de l'esmentat festival. L'operació va ser desenvolupada per l'Equip de Policia Judicial de Cullera.