Almenys 178 civils morts en 15 dies de treva a Síria

n Almenys 178 civils han mort a Síria des de l'inici fa dues setmanes de la treva afavorida per Rússia, aliada del Govern de Damasc, i Turquia, valedora de l'oposició, segons el recompte divulgat per l'Observatori Sirià de Drets Humans. L'ONG va destacar que des del 30 de desembre, data en què va començar el cessament de les hostilitats, s'han registrat baixes civils tant a les zones on s'aplica la treva com en les que no.

L'alto el foc no està vigent en aquelles àrees on hi ha presència del grup terrorista Estat Islàmic (EI) i del Front de la Conquesta del Llevant -exfilial siriana d'Al Qaeda-, tots dos exclosos del pacte. L'Observatori va explicar que almenys 78 civils, inclosos 22 menors i 11 dones, van morir en els llocs on s'aplica la treva. D'aquests morts, 36 van perdre la vida per foc de l'artilleria governamental contra zones en poder de grups rebels; 25 per bombardejos; 13 per trets de franctiradors lleials al president Bashar al-Assad, i quatre per la caiguda de projectils dels insurgents al poble de majoria xiïta de Fua.

Per altra banda, almenys 99 civils, entre ells 22 menors i 7 dones, van morir per atacs a àrees en les quals no està vigent el cessament de les hostilitats. Entre aquestes persones hi ha 28 que van morir per bombardejos de la coalició internacional encapçalada pels EUA contra àrees sota el control de l'EI a les províncies d'Al Raqa i Deir al-Zur, i 26 que van morir per foc de l'artilleria turca a pobles dominats per aquesta organització radical a la regió d'Alep.

Així mateix, 16 civils van morir per bombardejos d'avions desconeguts contra llocs en poder de l'Estat Islàmic a Alep, mentre que altres tres van perdre la vida per atacs de la força aèria turca contra Arima, que està en mans d'un grup vinculat a les Forces de Síria Democràtica (FSD ), una aliança que està liderada per les milícies kurdes.