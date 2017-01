Condemnen a un any i mig de presó l'expresident valencià José Luis Olivas

n El Jutjat Penal número 6 de València va condemnar a un any i mig de presó l'expresident de la Generalitat i de Bancaja José Luis Olivas per falsedat i delicte contra la Hisenda pública, i a una multa de 151.800 euros. Així mateix, la jutge va imposar la mateixa pena a l'empresari Vicente Cotino, qui va pagar a Olivas 500.000 euros per un treball que mai va realitzar i va eludir així 150.000 euros en impostos.

Olivas va ser condemnat per emetre, a través de la seva empresa Imarol SL, una factura falsa per justificar un ingrés de 500.000 euros per uns serveis d'assessorament que mai va arribar a prestar a l'empresa Sedesa Inversiones.

L'entrega dels diners, «la causa i finalitat de la qual es desconeix», segons recull la sentència, la va efectuar l'empresari Vicente Cotino, a través de la seva empresa Sedesa Inversiones, que també ha estat condemnat a la mateixa pena per computar aquest pagament (500.000 més 80.000 euros d'IVA) com a despesa deduïble en la seva liquidació de l'Impost de Societats.

D'aquesta manera, afegeix la sentència, va reduir «de manera fraudulenta la base imposable de l'Impost de Societats de l'exercici fiscal de 2008», deixant així d'ingressar a la Hisenda Pública 150.000 euros.

La jutgessa, que els considera autors dels delictes de falsedat en document mercantil i delicte contra la Hisenda Pública, estima que els dos condemnats es van posar d'acord per crear un document que «aparentava ser una factura».