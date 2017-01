Primer dia sense homicidis al Salvador des de fa dos anys

nLa Policia del Salvador va confirmar que dimecres va ser el primer dia des de fa dos anys sense homicidis al país centreamericà. Des de la policia van negar ràpidament haver pactat una treva amb les bandes. Des del 22 gener de 2015 no es registrava un sol dia sense morts violentes al Salvador. Abans, el 2013 també es va registrar només un dia sense assassinats i el 2012, dos.

El Salvador, amb una població de 6,3 milions, posseeix una taxa de 80 assassinats per cada 100.000 habitants, segons organismes internacionals. El país centreamericà va tancar el 2016 amb una xifra aproximada de 5.260 morts per violència. Encara que no estigui en guerra, el país viu un etern conflicte amb diferents bandes com la Mara 18 o la Mara Salvatrucha.