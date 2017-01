El fort temporal causa la mort a una dona i deixa 237.000 llars sense llum a França

nL'onada de fred que porta uns dies instal·lada a Europa està provocant complicacions a diversos països i fins i tot a França una persona va morir com a conseqüència del temporal. Així, al país gal el temporal va causar una víctima mortal, una dona de 43 anys que va perdre la vida al sud-est del país aixafada per un xiprer que va caure al seu jardí a causa del fort vent. El fatal accident es va produir quan la dona, resident a Sant-Jeanne, es disposava a portar els seus fills a l'escola.

Els serveis meteorològics francesos van informar que a la matinada un fort temporal va escombrar el país d'oest a est amb ràfegues de vent de fins a 146 quilòmetres per hora a Dieppe (nord). Només al nord-oest de França van ser 237.000 les llars que durant la nit de dijous es van quedar sense electricitat. Entre d'altres problemes, el temporal va provocar el tancament de l'aeroport de Beauvais, a 80 quilòmetres al nord de París, i des del qual opera l'aerolínia de baix cost Ryanair.

A més, diversos trens van haver d'interrompre el seu trajecte per la caiguda d'objectes a la via o avaries, com un Thalys que feia la ruta entre París i Brussel·les, en què viatjaven més de 180 persones, que va haver de ser remolcat.

Les autoritats franceses es preparen per adoptar la setmana que ve un paquet de mesures d'estalvi energètic per evitar les possibles conseqüències d'una penúria provocada per l'increment de la demanda elèctrica per la forta onada de fred prevista.

Les previsions meteorològiques assenyalen que fins dilluns està garantit el subministrament elèctric, fet pel qual no serà necessari recórrer a les mesures excepcionals. Però a partir de dilluns s'espera una recrudescència de les baixes temperatures, que poden provocar un increment de la demanda elèctrica i generar problemes de subministrament.

Dos dies sense aigua

Paral·lelament, els problemes pel temporal de fred i neu que està afectant Grècia continuen en algunes zones del país, com a la ciutat de Volos (centre), on els seus 145.000 habitants no van tenir subministrament d'aigua per segon dia consecutiu.

Les illes d'Alónisos, Skópelos i Eubea, que han patit especialment l'efecte d'aquest temporal, van recuperant a poc a poc la normalitat, i a les dues primeres ja gairebé s'ha restablert la totalitat del servei elèctric. Helicòpters militars van rescatar dijous quatre persones que s'havien quedat aïllades per la neu, dues a Eubea i dues més a Skópelos.

Al nord de Grècia les temperatures es mantenen sota zero, arribant als -15 a localitats com Orestiada, el que segueix ralentint la tornada a la normalitat de Salònica, la segona ciutat del país, en què moltes escoles romanen tancades i es mantenen els talls temporals d'aigua.

L'organització Metges Sense Fronteres (MSF) va denunciar les condicions dels migrants a camps com el de Derveni, prop de Salònica, publicant al seu compte de Twitter fotografies dels lavabos del mateix plens de neu i d'un grup de refugiats fent una foguera improvisada.

El temporal també està afectant Alemanya, on ha causat nombrosos problemes a les carreteres, retards en els trens i la cancel·lació de 125 vols a l'aeroport de Frankfurt. El Servei Alemany de Meteorologia va aixecar diverses de les alertes decretades per l'entrada al país de la tempesta Egon, tot i que va advertir del risc de fortes nevades al centre i al nord del país.

La societat gestora de l'aeroport de Frankfurt, Fraport, va assenyalar que es van cancel·lar 125 vols i va aconsellar als viatgers que es mantinguessin informats a través de la seva pàgina web davant de possibles retards i noves cancel·lacions.