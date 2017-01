Patxi López presentarà aquest diumenge la seva candidatura a les primàries del PSOE

L'exlehendakari i expresident del Congrés Patxi López presentarà aquest diumenge la seva candidatura a la Secretaria General del PSOE a les primàries que el partit farà el mes de maig vinent, han informat a Europa Press fonts socialistes.

La presentació es farà en una roda de premsa a les 12.00 hores en la Fundació Diari de Madrid, al centre de la capital. La convocatòria ha estat anunciada per l'oficina de premsa de Patxi López, que no ha ofert detalls sobre el contingut de la compareixença.

És el mateix exlehendakari i diputat per Biscaia el que està anunciant als dirigents territorials del PSOE que demà llançarà la seva candidatura. Diversos 'barons' han confirmat a Europa Press que López els ha cridat per fer l'anunci.

Aquestes trucades han començat a produir-se poques hores després que acabés el Comitè Federal que ha aprovat el calendari polític del PSOE, fixant les seves primàries per a maig i el 39 Congrés, el cap de setmana del 17 i 18 de juny.

López no ha pres la paraula davant dels seus companys del Comitè Federal però, a la seva arribada, no ha volgut aclarir les seves intencions de presentar-se al Congrés. Després, fonts del seu entorn han assegurat que prendria aviat una decisió sobre si opta o no.

Tot i que han assenyalat que aquest anunci podria ser en "quinze dies", finalment es produirà molt abans, només 24 hores després del Comitè Federal.

Tampoc ha parlat públicament dels seus plans la presidenta d'Andalusia, Susana Díaz, a qui molts veuen amb intencions de presentar-se. Fonts pròximes a la líder del PSOE d'Andalusia han apuntat que, en tot cas, la presentació de candidatures s'acostaria més a la convocatòria formal del Congrés, que es farà en un altre Comitè Federal, el març o abril.