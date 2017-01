Troben una jove segrestada als EUA fa 18 anys després de néixer

n Una jove de 18 anys que a les poques hores de néixer va ser robada en un hospital de Jacksonville, a Florida (EUA), va ser localitzada en un poble de Carolina del Sud, on ha viscut des del 1998 amb la seva segrestadora. «Kamiyah Mobley ha estat localitzada en bon estat», va anunciar Mike Williams, cap de la Comissaria de Jacksonville. Williams va afirmar que el cas es va poder resoldre «gràcies a una confidència» rebuda l'any passat.

Les proves d'ADN fetes a la noia de 18 anys durant la investigació van confirmar que es tracta de la mateixa persona que va ser robada poc després de néixer per Gloria Williams, de 51 anys, que es va fer passar per infermera per enganyar els pares del nadó.

Segons el cap policial, des de fa uns dos mesos Mobley coneixia que havia estat víctima d'un segrest «i ara necessitarà temps per processar tot el que ha passat». Els pares biològics de Mobley també van estat informats de la localització de la seva filla. «Vam contactar amb el seu pare i la seva àvia i estan encantats», va dir Williams.