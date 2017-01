Trump promet un informe sobre el ciberespionatge de Rússia abans de 90 dies

n El president electe dels Estats Units, Donald Trump, va tornar a carregar contra els serveis d'intel·ligència dels Estats Units i els seus adversaris polítics republicans i demòcrates per l'escàndol del dossier gestat durant dos anys amb suposats «draps bruts» a Rússia. Trump va prometre que en un període de 90 dies, després de prendre possessió, el seu equip presentarà un «informe complet» sobre ciberatacs i filtracions, el que li permetria oferir la seva versió d'un escàndol que sembla no tenir fi i que va començar amb la infiltració, orquestrada segons els Estats Units per Moscou, en les comunicacions del Partit Demòcrata, amb la intenció d'influir en el resultat de les eleccions de novembre.

El president electe va criticar «enemics polítics i un espia fracassat amb por que el demandin» per haver elaborat un informe, filtrat pel web BuzzFeed dimarts, amb escàndols sense verificar, que podria enfonsar el futur president o permetre que Moscou li fes xantatge. Trump va reiterar que els fets recopilats al dossier, que es va començar a elaborar el 2015, són «totalment inventats per operatius polítics depravats, tant republicans com demòcrates».

El president electe, que assumirà el seu càrrec d'aquí a una setmana, va tornar a carregar contra els serveis d'intel·ligència, als que aviat dirigirà, i els va responsabilitzar de filtrar els rumors sense verificar-los.

Per part seva, Barack Obama va voler rematar el seu llegat cap a Cuba vuit dies abans d'abandonar la presidència posant fi a la política migratòria de «peus secs/ peus molls», que permetia quedar-se als EUA els cubans indocumentats que aconseguissin trepitjar territori nord-americà.

Poc abans de cedir el poder a Donald Trump, que s'ha alineat amb el sector més conservador dels Estats Units pel que fa a Cuba, Obama va concedir a l'Havana una de les seves principals peticions: acabar amb una política que donava als emigrants de l'illa uns avantatges molt més grans que als de qualsevol altre país, quelcom que molts experts consideraven injust.