Almenys 19 morts i 17 ferits en un accident de trànsit a l´Equador

n Almenys 19 persones van morir i 17 van resultar ferides en un triple xoc ocorregut divendres a la nit a la província tropical del Guayas, al sud-oest de l'Equador. L'accident, ocorregut a la via Yaguachi-Milagro, va involucrar un autobús de transport interprovincial, un vehicle tipus 4 x 4 i un exprés de transport escolar. L'ECU 911 va assenyalar que es van mobilitzar diversos professionals de la salut per oferir assistència mèdica i psicològica als familiars de les víctimes. El governador de la província del Guayas, Luis Monge, es va solidaritzar amb les famílies de les persones afectades per l'accident. «Tota la nostra solidaritat per als morts i ferits en accident de trànsit a la via Yaguachi-Milagro, el govern col·laborarà amb els seus familiars», va escriure en el seu compte de Twitter. Consultada sobre l'edat dels morts, una font de l'ECU 911 va dir que «la informació no es pot confirmar».