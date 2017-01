Carlos Bastarreche és el nou ambaixador al Regne Unit

n El Govern ha elegit el diplomàtic Carlos Bastarreche, que el 2014 va fitxar per l'empresa aeronàutica Airbus, per substituir Federico Trillo com a ambaixador d'Espanya al Regne Unit. El Consell de Ministres va aprovar divendres sol·licitar el corresponent plàcet per a Bastarreche a les autoritats del Regne Unit ,que, després d'analitzar el perfil del candidat proposat, previsiblement donaran el seu vistiplau al nomenament del diplomàtic en un termini no menor a dos o tres setmanes.

Bastarreche va ser ambaixador d'Espanya davant les institucions europees a Brussel·les durant vuit anys amb els governs de José María Aznar i José Luis Rodríguez Zapatero i posteriorment ambaixador a París, lloc que va abandonar el 2014 per fitxar com a director de Relacions Institucionals a Airbus. Anteriorment va ocupar altres càrrecs relacionats amb la política comunitària.

L'elecció de Bastarreche al capdavant de l'Ambaixada a Londres ha generat sorpresa i malestar en un sector de la Carrera Diplomàtica, que qüestiona que un diplomàtic en excedència tingui el millor perfil per assumir el càrrec.