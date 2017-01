Deu anys de presó per a una mestra als EUA per tenir relacions sexuals amb un menor

n Un jutge estatal de Texas (EUA) va condemnar a 10 anys de presó una professora d'anglès d'un institut de Houston per mantenir una relació amb un alumne de 13 anys del qual va quedar embarassada el 2015. Amb aquesta condemna, el magistrat, Michael McSpadden, va voler fer del cas un exemple per dissuadir futures relacions entre alumnes i professors, segons va reconèixer, ja que segons la seva opinió es produeixen amb massa freqüència. La professora, Alexandria Vera, tenia 24 anys quan va quedar embarassada d'un alumne de 13 d'un institut del Districte Escolar Independent de Aldine (als afores de Houston) en el qual donava classe. Els pares de l'alumne s'havien mostrat comprensius amb la relació del seu fill amb Vera i també amb l'embaràs, segons van declarar en el judici. No obstant això, la professora va optar per avortar després de ser qüestionada per un funcionari de benestar familiar.

Durant el judici es van conèixer alguns detalls del cas, com que el pare del menor i Vera van simular mantenir una relació sentimental per encobrir el que realment estava passant amb l'alumne. També que la professora deixava la seva casa perquè altres alumnes de l'escola mantinguessin relacions sexuals.