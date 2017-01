El PSOE celebrarà el seu Congrés al mes de juny i les primàries al maig

n El Comitè Federal del PSOE va aprovar amb només cinc vots en contra la proposta de la Gestora que el 39è Congrés del partit se celebri els propers 17 i 18 de juny, la qual cosa portarà les primàries per elegir nou secretari general al mes de maig. Fonts socialistes van explicar que finalment no es va votar per un defecte de forma la proposta de qui va ser portaveu d'Izquierda Socialista i aspirant a secretari general, José Antonio Pérez Tapias, que les primàries se celebressin el 6 de març i el Congrés el 7, 8 i 9 d'abril.

Pérez Tapias va qualificar d'«arbitrària» i «antidemocràtica» la decisió de la direcció del Comitè Federal de vetar la votació de la seva proposta per una interpretació «abusiva» dels estatuts del PSOE. Segons va assenyalar Pérez Tapias, la seva proposta parlava de la celebració d'un congrés «extraordinari», cosa que no estava contemplada en l'ordre del dia del Comitè Federal. No obstant això, s'estima que són els propis estatuts del PSOE els que estableixen que ha de ser un congrés extraordinari el que resolgui la situació després que dimitís tota l'Executiva.

La data del 39è Congrés Federal aprovada implica la celebració d'eleccions primàries per elegir nou secretari general al maig, així com un Comitè Federal extraordinari a finals de març o principis d'abril per convocar formalment aquest procés.

L'expresident del Congrés i exlehendakari Patxi López anunciarà avui la seva candidatura per liderar el PSOE. En les últimes setmanes, López ha sondejat bona part del partit per valorar la seva candidatura. Finalment, i atès que compta amb el suport de diverses federacions i de persones molt properes a l'anterior secretari general, ha decidit presentar-se.

El president de la gestora del PSOE, Javier Fernández, va instar el seu partit a abandonar l'«endogàmia» i el «melic» i va exigir «lleialtat» als crítics i «unitat» en la tasca d'oposició parlamentària, perquè l'agenda del PSOE «torni a caminar de la mà de l'agenda d'Espanya». «Si avui fem oposició units, demà governarem units», va assegurar Fernández als membres del Comitè Federal.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va avalar la proposta de la gestora de celebrar el Congrés Federal els propers 17 i 18 de juny i va assegurar la voluntat dels socialistes catalans de participar activament per acabar amb la crisi del partit. Iceta, que va aprofitar per anunciar que abans del pròxim Comitè Federal s'incorporarà a la Comissió Gestora Teresa Cunillera, va dir que els socialistes catalans se senten «molt còmodes» amb la idea de ciutadania com a element que vertebra el projecte polític i va afegir que la ciutadania espanyola és la que tenen, la que dona drets i llibertats.