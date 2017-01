Trump obre l´opció d´aixecar les sancions contra Rússia decretades per Obama

n El president electe dels EUA, Donald Trump, va obrir la possibilitat d'aixecar les sancions a Rússia imposades per l'encara president, Barack Obama, si el Kremlin col·labora en la lluita contra el terrorisme i en altres objectius. En una entrevista al The Wall Street Journal, Trump va assegurar, però, que mantindrà intactes les sancions «almenys per un temps». «Si tens bona relació amb amb Rússia i si realment ens estan ajudant, per què mantenir les sancions si estan fent coses realment bones?», es va preguntar Trump en l'entrevista, en al·lusió a la política antiterrorista i als altres objectius comuns.

El president electe es va referir així a les sancions econòmiques a organismes d'espionatge, individus i empreses de seguretat informàtica russos que Obama va imposar abans de finalitzar el 2016 com a represàlia per la suposada ingerència del Kremlin en els comicis presidencials als EUA. Obama, a més, va ordenar l'expulsió del país de 35 diplomàtics russos i de les seves famílies.

Trump també va reiterar la seva disposició a reunir-se amb el cap de l'Estat rus, Vladímir Putin, després de la seva presa de possessió el 20 de gener. «Em sembla que a ells els agradaria reunir-se, i això està bé», va dir.

En l'entrevista, Trump també va ser preguntat per la política d'«una sola Xina» de Pequín, que Washington reconeix des que el 1979 va trencar les seves relacions diplomàtiques amb Taiwan, i va respondre que «tot és negociable», fins i tot aquest reconeixement. El president electe va posar com a condició a Pequín per mantenir la política d'«una sola Xina» que mostrin canvis en les seves polítiques monetàries i de comerç.

El magnat va originar al desembre passat una crisi diplomàtica entre els EUA i la Xina en parlar per telèfon amb la presidenta de Taiwan, Tsai Ing-wen, el que va suposar el primer contacte a aquest nivell des del 1979.

Per part seva, la Comissió d'Intel·ligència del Senat dels Estats Units investigarà el suposat espionatge dirigit per Rússia durant les últimes eleccions a la Casa Blanca, incloent el seus possibles vincles amb les campanyes polítiques. En un comunicat conjunt, el president i el vicepresident del comitè, el republicà Richard Burr i el demòcrata Mark Warner, van concretar que la investigació «inclourà qualsevol vincle entre Rússia i individus associats amb campanyes polítiques».

A més, els senadors investigaran «l'activitat cibernètica russa i altres mesures actives dirigides contra els Estats Units, tant pel que fa a les eleccions de 2016, com en general». La comissió bipartidista celebrarà les seves sessions a porta tancada i emetrà dos informes amb les conclusions.