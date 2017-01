Dos quarts de dotze del matí del diumenge 15 de gener. Els agents de la Policia Local de les dependències de Benifaió veuen com un home ple de sang creua el llindar de les dependències en què fan guàrdia. Repeteix diverses vegades una frase: "Crec que he matat a la meva filla". Davant el caire de la situació es posen en contacte amb la Guàrdia Civil d'Almussafes i van de forma immediata a la residència del detingut. Tiren la porta a terra. No és una tasca fàcil, ja que es tracta d'un model equipat amb una planxa metàl·lica de protecció.

Un cop dins es troben a la petita -de gairebé tres anys d'edat- coberta de sang i plorant. La traslladen fins a dependències sanitàries. Ha rebut dos talls i ha de ser atesa d'urgències a l'hospital de la Ribera, a Alzira. Durant quatre hores el personal sanitari lluita per mantenir-la amb vida. Al final, aconsegueixen estabilitzar les seves constants vitals i traslladar-la a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de La Fe, a València.

La nena, que vivia amb la seva mare, l'etarra Sara Majarenas, actualment reclosa a la presó de Picassent i passava el cap de setmana amb el seu progenitor amb autorització materna, es troba greu però estable.

L'anterior seqüència de fets resumeix l'esdevingut ahir a la ciutat de Benifaió, una localitat pertanyent a la comarca de Ribera Alta amb una població propera a les 12.000 persones. Un municipi que va ser ahir escenari d'un dur episodi de violència familiar, el primer de l'any. Un succés que va poder acabar en una tragèdia molt més gran.

L'autor confés del parricidi en grau de temptativa és S.M., un home de nacionalitat grega i origen etíop, de complexió forta que, segons els testimonis dels veïns recopilats, vivia en un pis situat a l'avinguda Caixa d'Estalvis al costat d'altres "tres o quatre homes estrangers" i la seva filla.

L'immoble on va ocórrer l'atac es troba en una finca de façana de tons verds, color que comparteix amb els edificis adjacents. A la bústia que identifica la residència només es troba el nom de l'agressor com a única senyal. La seva bici descansa fora, a l'aire lliure.

La porta d'accés al pis on tot va ocórrer -ubicat en l'última de les set plantes- va ser arrencada de soca-rel i destrossada des de dalt pels agents, que no van dubtar a actuar per salvar la petita. Una cinta de la Guàrdia Civil la creua de banda a banda. Un tímid cop d'ull des de fora deixa entreveure que hi ha signes de deixadesa o violència, amb tubs fluorescents destrossats pel terra i un tros d'una prestatgeria de guix arrencada. El replà està poblat per guants de plàstic, benes i tot tipus d'estris d'ús sanitari. No es veu rastre de sang algun.

No tots els veïns volen parlar. Alguns ni obren la porta: "No els coneixiem de res", expliquen de manera tímida. Altres residents apunten que l'habitatge era utilitzat per un nombre indeterminat d'adults i una petita de vegades: "Anaven i venien, hi havia almenys quatre homes estrangers, gairebé tots eslaus. No eren problemàtics, sinó que es socialitzaven molt poc. Amb mi només han creuat algun "bon dia" i m'han ajudat amb les bosses de compra que portava", comenta un dels residents després de prometre que no es desvetllarà la seva identitat. Un altre dels veïns surt després d'escoltar la conversa i apunta que "jo he sentit cops aviat, sobre les onze del matí. He sortit i m'han dit que hi podria haver una nena ferida. No he vist res més".

La mare de la nena és l'etarra Sara Majarenas

La mare de la petita és filla del detingut i de Sara Majarenas Ibarreta, membre del comando Llevant d'ETA detinguda a València al febrer de 2005 quan planejava, entre d'altres atacs, un atemptat contra Rita Barberá. Al costat de Mikel Orbegozo Etxarri, la seva llavors parella sentimental, comptava amb un arsenal format per dues pistoles, més de vint cartutxos de dinamita i una bomba adossada llista per a ser usada. Van ser detinguts quan sortien d'una cèntrica pensió, a pocs metres de l'Ajuntament de València.

El 2007, Majarenas va veure com l'Audiència Nacional rebaixava les condemnes sol·licitades per la Fiscalia, de manera que la seva data de sortida de presó s'havia de produir aquest any.

La nena ha viscut al costat de la seva progenitora en quatre presons diferents: la presó de Villahierro (Lleó), les de Soto del Real i Aranjuez (Madrid) i la de Picassent. Mare i filla han conviscut en mòduls especials en cadascuna de les instal·lacions, al costat d'altres preses amb fills petits.